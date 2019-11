„I přes tento pozitivní vývoj však kriminalita v našem kraji patří k nejvyšší v celé České republice. Ženy se na celkovém počtu stíhaných osob podílely pouze patnácti procenty,“ uvedla Jaroslava Šenitková, ředitelka Krajské správy statistického úřadu v Karlových Varech.

A dobře si Karlovarský kraj nevede ani v drogové problematice. Například počet přepočtených osob v substituční léčbě závislých na opiátech na 100 tisíc obyvatel kraje vykazuje v mezikrajském srovnání jedny z nejnižších hodnot. To znamená, že zájem narkomanů o léčení je horší než jinde. Průměrný věk klientů v léčbě je 39 let. „V kouření tabákových výrobků zaujímá náš kraj v podílu kuřáků celkově čtvrtou nejvyšší hodnotu. U žen jde dokonce o nejvyšší podíl mezi všemi regiony v republice. Ze zjištěných dat vyplývá, že muži propadají závislostem mnohem častěji než ženy,“ upřesňuje ředitelka Šenitková. Výjimkou jsou podle ní poruchy příjmu potravy, které jsou v kraji naopak doménou žen. V tomto ukazateli ale došlo k mírnému zlepšení, protože zatímco kvůli poruchám příjmu potravy bylo na psychiatrii hospitalizováno v roce 2015 sedm žen, o dva roky později to bylo jen pět pacientek.

Na celorepublikové špičce je kraj i v užívání internetu v telefonech, těsně se umístil za Plzeňským krajem, který je třetí v republice. Kraj kopíruje v tomto případě ale celorepublikový standard a v závislosti na elektronice vedou muži jasně před ženami.

Se sociálními sítěmi se dostává region na konec celorepublikového žebříčku, a to společně s krajem Libereckým, Vysočinou a Olomouckým. Rozdíl mezi ženskými a mužskými uživateli sítí už není ovšem tak velký.