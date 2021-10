Český pavilon se nachází v zóně „Sustainability“ na pozemku s plochou 2 200 metrů čtverečních a je stejně jako na EXPO 2015 v Miláně první u jednoho z hlavních vstupů na výstaviště. Pavilon se skládá ze stálé expozice, jejímž technologickým jádrem je systém S.A.W.E.R. vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivující poušť pomocí podpovrchových kultur. Systém vyvíjejí vědci Akademie věd ČR a ČVUT. Druhou část tvoří rotační expozice, jejíž tematické zaměření se mění v průběhu výstavy a kde se do 22. října nachází právě výstava Karlovarského kraje.

Součástí národního pavilonu České republiky je i prezentace Karlovarského kraje, která potrvá do 22. října 2021. Je zaměřena na lázně a příznivý účinek lázeňské péče. „Shodli jsme se na základním pojetí expozice jako oázy klidu, kde v dnešním hektickém covidovém světě hledáme únik. Lázně jsou ideálním místem odpočinku, klidu, relaxace, uprostřed lesů, přírody, k léčbě přispívá i sama terapeutická krajina. Hlavním prvkem, který spojuje stálou expozici s naší krajskou, je voda. Dominuje i videu, které jsme nechali speciálně připravit právě pro světovou výstavu. Téma dostatku vody zejména v arabských emirátech velmi rezonuje, určitě zaujme celou řadu návštěvníků. V rámci expozice jsou vystaveny výrobky z vřídlovce, jež vytvořil ateliér D2 Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ve spolupráci s Vary Guide design,“ uvedla Markéta Monsportová, uvolněná krajská zastupitelka. Video Karlovarského kraje zaujalo rovněž televizní štáb, který bude natáčet reportáž o celém českém pavilonu.

Na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji pod heslem „Connecting Minds, Creating the Future“ nechybí ani Karlovarský kraj. Výstava byla kvůli covidu odložena o rok a začala s prvním říjnem, skončí na konci března 2022.

