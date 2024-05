Speciální autobusové linky přepravující cyklisty s jejich koly vyrazí po Karlovarském kraji v sobotu 18. května a budou jezdit až do konce září. Letos vyjedou už podvaadvacáté. Jezdit budou o víkendech a státních svátcích až do 29. září na šesti základních trasách. Jejich provoz zajištuje dopravce AKV bus.

Cyklobusy. | Foto: AKV bus

„Provoz oblíbených cyklobusů zahajujeme v sobotu a věříme, že i letos bude úspěšný a cyklobusy využijí i noví návštěvníci Karlovarského kraje, kteří místo dovolené v zahraničí využijí krásné prostředí a přírodu našeho regionu s množstvím značených cyklotras a cyklostezek. Cyklobusy budou jezdit jako každoročně na barevně označených linkách obsluhujících většinu území Karlovarského kraje. Na všech vedených trasách však přepravujeme i turisty a ostatní cestující,“ sdělil výkonný ředitel AKV bus Zdeněk Suchan.

Cyklobusy.Zdroj: AKV bus

Ucelený systém cyklodopravy v Karlovarském kraji a oblasti Euregia Egrensis provozuje autobusový dopravce AKV bus a finančně ho podporuje i Karlovarský kraj, několik měst a další partneři. Poprvé vyjely cyklobusy v systému nazvaném CykloEgrensis v roce 2003. Za tu dobu si získaly oblibu nejen u zdatných cyklistů, ale i u rodin s dětmi nebo turistů, kteří objevují krásy Karlovarského kraje.

Jednotlivé cyklotrasy jsou rozděleny do šesti základních barevných linek. Cyklisté tak mohou využívat trasu červenou do Krušných hor na lince Cheb – Karlovy Vary – Boží Dar - Klínovec, kdy autobus vyveze pasažéry až na Klínovec, modrou mezi Střelou a Vladařem, oranžovou Chebskem a Vogtlandskem do přírodního parku Přebuz, žlutou Porolavím k Blatenskému příkopu a azurovou Lázeňskou. Zelená a oranžová linka jezdí pouze na objednávku.

Na cyklobusy je možné zakoupit si i speciální Cyklokartu. Za 699 korun nabízí neomezený počet jízd pro jednu osobu všemi cyklobusy v systému CykloEgrensis po celou dobu jejich provozu. Je přenosná, každý den ji může využít jiná osoba.

Obliba cyklobusů v Karlovarském kraji rok od roku roste. I díky cyklobusům se daří do Karlovarského kraje lákat stále více turistů ze všech koutů republiky, kteří si mohou užít nádherných cyklistických tras na atraktivní místech a v nedotčené přírodě.

Kromě víkendových cyklobusů jezdí na vybraných pravidelných autobusových linkách i autobusy vybavené cyklovleky nebo speciálními cyklonosiči umístěnými na zádi autobusu. Na rozdíl od cyklobusů však jezdí tyto speciální autobusy i v pracovních dnech. Přepravu jízdních kol na pravidelných linkách tak mohou lidé využít například v oblasti Vejprtska.