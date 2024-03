Karlovarský kraj spustil nový podcast Na kraji

Nejopravdovější a pro všechny, kteří skutečně poslouchají – takový bude nový podcast NA KRAJI, jenž odstartoval 1. března v Karlovarském kraji. Zaměří se na inspirativní lokální osobnosti, které mají co říct a nebojí se to sdílet, zároveň otevřeně a do hloubky představí místní projekty, témata a problematické oblasti. Podcast je dostupný na YouTube, Spotify a Apple Podcasts.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock