Festival Maker Faire, respektive jeho pořadatel - společnost Make More, dostane od Karlovarského kraje individuální dotaci ve výši 200 tisíc korun. Akce, jež propojuje kutily, vynálezce, inovátory, kreativce a širokou veřejnost, se uskuteční v prostorách Spa Hotelu Thermal 23. března.

Krajský úřad Karlovarského kraje. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Meluzín

Festival kromě toho, že propojuje nadšence s odborníky, zároveň slibuje chytrou zábavu pro celé rodiny. Jeho přidaná hodnota tví především v interaktivitě – vše je možné si vyzkoušet, mnohé lze vyrobit a snáz se tak dají pochopit principy daných postupů. „Komunita tvůrců, kterou festival buduje, má potenciál přiblížit technologie, řemesla a obecně tvoření široké veřejnosti a může být zároveň základním kamenem pro další projekty dlouhodobého charakteru. I z těchto důvodů jsme se rozhodli, že akci určitě podpoříme, protože podpora vědecko-technické oblasti a kreativních odvětví je pro nás jednou z priorit,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.

První ročník Maker Faire, který se uskutečnil v Karlových Varech na jaře loňského roku, byl velmi úspěšný. Dorazilo na něj přes dva tisíce návštěvníků a více než 40 makerů.

„Každý, kdo v loňském roce festival navštívil, nám dá jistě za pravdu, že se jedná o skutečně výjimečnou akci, která si zaslouží naší podporu. Nadšené ohlasy jsou ostatně jasným důkazem toho, že o akce tohoto typu je u nás v regionu velký zájem. Jak nás informovali organizátoři, v letošním roce by se navíc měl festival rozšířit i do dalších míst hotelu Thermal a rádi by také navázali spolupráci se zahraniční maker komunitou z Německa,“ doplnila uvolněná zastupitelka pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a kreativních průmyslů Markéta Monsportová.