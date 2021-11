Odchod zpěváka Miroslava Žbirky, který zemřel ve středu 10. listopadu ve věku 69 let, se silně dotýká i muzikantů a zaměstnanců Karlovarského symfonického orchestru (KSO). Brali ho jako hvězdu světového formátu, která si i přes svou velkou popularitu a naprostou profesionalitu zachovala skromnou tvář. Miro Žbirka právě s KSO uspořádal v Karlových Varech před 2 lety fenomenální vystoupení, na nějž dodnes zaměstnanci orchestru vzpomínají jako na velkou událost a věřili, že ji ještě jednou budou moci zopakovat. Bohužel se tak už nestane.

Zpěvák koncertoval s KSO 3. července na Mlýnské kolonádě při příležitosti své 40leté kariéry, a to v rámci Mezinárodního filmového festivalu, konkrétně pak společného Dne Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. "Odchod pana Žbirky mě opravdu zasáhl. Velice jsem si vážila toho, že se nám podařilo uspořádat jeho vystoupení s naším orchestrem. Přiznám se, že to byl náš velký sen, který se nakonec povedl. Věděli jsme totiž, že on takové orchestrové aranžmá zkrátka umí," vzpomíná produkční KSO Vlasta Vodičková a pokračuje: "Trochu nás jen tehdy mrzelo, že akce se nakonec odehrála v komornější okleštěné verzi, protože prostory Mlýnské kolonády nejsou příliš velké. Bylo to ale velmi příjemné vystoupení, na které si on tehdy přivezl i svého dirigenta. Miro Žbirka byl naprosto skvělý. Byl to bezesporu umělec světového formátu, který byl ale velmi skromný a příjemný člověk. Hodně jsme tenkrát doufali v to, že podobnou akci zopakujeme za tři, čtyři roky ve větším formátu…"

Zatímco Miro Žbirka vystoupil na karlovarském filmovém festivalu v roce 2019 živě, o rok později to bylo jen na filmovém plátně v dokumentu Meky. Kvůli koronavirové pandemii se totiž festival uspořádal jen v podobě projekce vybraných 16 filmů, na nichž se podílelo 96 kin z celé České republiky. Dokument Meky patřil loni k nejočekávanějším titulům a byl zde uveden ve světové premiéře. Filmový portrét Miroslava Žbirky natočil držitel Českého lva za snímek King Skate Šimon Šafránek. Loni zde zpěvák koncertoval i na zářijovém festivalu Good Fest.