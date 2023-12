„Policista z Karlovarska měl s další civilní osobou plánovat loupežné přepadení ženy, která měla mít v domě vysoký obnos peněz. Muž, jakožto civilní osoba, měl nejprve získat informace o tom, že se má v rodinném domě nacházet vysoká finanční hotovost. Následně se spojil se svým známým policistou a společně měli plánovat, jak do tohoto domu vniknou a majitelku domu přepadnou, až odjede její manžel. Generální inspekce bezpečnostních sborů oba muže zadržela dřív, než mohli loupež uskutečnit,“ informovala mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Oba strůjci loupežného přepadení skončili ve vazbě a proti oběma bylo ihned po jejich zadržení zahájeno trestní stíhání ze zvlášť závažného zločinu loupeže ve stádiu přípravy ve formě spolupachatelství. „V případě prokázání viny jim hrozí až patnáctiletý trest odnětí svobody,“ uzavřela mluvčí GIBS.

Do Celní ulice v karlovarských Rybářích přijeli inspektoři z GIBS 12. října dvěma vozy s plzeňskou poznávací značkou. Na místě setrvali téměř tři hodiny a pak odjeli se štosy papírů.

Případ karlovarského policisty je zřejmě tím nejvážnějším v letošním roce, kterým se inspekce zabývala. V listopadu na základě jejího podnětu byli obviněni čtyři policisté, jeden bývalý policista a sedm civilních osob, kteří nezákonně obchodovali s udělováním zbrojních průkazů. Hlavním aktérem měl být bývalý policista Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál KŘP Olomouckého kraje, který současně vykonával činnost zkušebního komisaře, hrozí mu až pět let vězení. Inspektoři například řešili letos i případ policejního psovoda. Ten vloni ponechal přibližně 1,5 hodiny bez dozoru ve svém vozidle služebního psa, který s největší pravděpodobností vlivem stresu a vysokých venkovních teplot zemřel. GIBS navrhl letos v srpnu policistu obžalovat z přečinu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, za což mu v případě prokázání viny hrozí až půlroční trest odnětí svobody. V červnu se také inspekce zabývala kauzou policisty, který rok vedl obvodního oddělení bez vysokoškolského titulu, prokazoval se padělkem. „Muž si nechal vyhotovit dva vysokoškolské diplomy, a to v bakalářském a magisterském studijním programu, přičemž bakalářský diplom předložil svému zaměstnavateli do personálního spisu. Magisterský diplom nepředložil, nicméně měl magisterský titul neoprávněně užívat v rámci své služební činnosti,“ uvedla mluvčí Nguyenová.