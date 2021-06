Thermal se od června postupně začne otevírat veřejnosti. Komplexní modernizace známého karlovarského hotelu vlastněného státem prostřednictvím ministerstva financí vstupuje do finální fáze.

První hosty hotel přivítá už v pátek 25. června. To bude zpřístupněno prvních 40 zrekonstruovaných pokojů ve dvou patrech a v následujících týdnech bude postupně kapacita hotelu rozšiřována až na celkových 273 pokojů. Thermal tak bude připraven na pořádání Mezinárodního filmového festivalu, který se letos uskuteční od 20. do 28. srpna. Zároveň se 2. srpna otevře veřejností očekávaná bazénová část hotelu, která nabídne unikátní koupání v teplé vřídelní vodě s výhledem na historické centrum města. Kompletně vybudovaný bazénový komplex, který zahrnuje také wellness a saunový svět, bude otevřen 15. září. Hotel si včera prohlédla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Turisté i místní se opravdu mají na co těšit. Hotel Thermal se stane kulturním a lázeňským centrem. Modernizované pokoje přímo lákají k pobytu, k tomu fantastické výhledy na město a zcela unikátní bazénový komplex s teplou vřídelní vodou, který nemá v republice obdoby,“ shrnula své dojmy ministryně. Uvedla, že by reprezentativnější sídlo hledal Mezinárodní filmový festival (MFF) opravdu těžko.

Jeho prezident Jiří Bartoška byly opravy hotelu už skutečně nezbytné. „Festivalové centrum Thermal bylo postaveno v sedmdesátých letech, poté, kdy filmový festival, který se v šedesátých letech konal ve velkém sálu Grandhotelu Pupp a Letním kině, expandoval. No, a od té doby, až na drobné úpravy, se s budovou nic nedělo,“ uvedl Jiří Bartoška. Modernizaci Thermalu tak svým typicky úsporným sdělením ocenil, ovšem velmi je potěšen slibem, že do zahájení festivalu bude otevřen bazén. A znovu zopakoval, že přesunutí termínu konání festivalu z července na konec srpna bylo jen k prospěchu všech, protože rozvlnění pandemických opatření bude vyšší a návštěvníci si filmovou přehlídku budou moci více užít.

Ministerstvo financí s opravami Thermalu ještě nekončí a počítá s dalšími investicemi. Plán do roku 2025 zahrnuje například revitalizaci promenádní plochy, vodních prvků, rekonstrukci teras nebo restaurování uměleckých děl v areálu. Investiční plán pro období 2021 až 2025 navazuje na dokončovanou modernizaci, využívá zvýšení základního kapitálu o 300 milionů korun a je rozdělen do přibližně 15 investičních etap. Modernizovány budou kongresové sály a salónky včetně technické infrastruktury a zázemí. Revitalizovány budou promenádní plochy, terasy, vodní prvky, hospodaření s dešťovou vodou, upraveny budou navazující komunikace.

Zároveň budou restaurována umělecká díla na pozemcích a v interiérech hotelu Thermal, tedy sousoší Miloslava Chlupáče a Vlastimila Květenského u bazénu, fontána Jaroslavy Brychtové a podobně. V plánu jsou repase původního vybavení vinárny a její využití během akcí včetně Karlovarského kulturního léta, modernizace parkovacích ploch a garáží včetně navazujících obchodních prostor. A to za všech okolností respektování architektonické koncepce areálu hotelu.

K modernizaci interiéru i exteriéru přistupuje hotel podle ředitele Vladimíra Nováka s respektem k brutalistní architektuře tvůrců. Snahou státu je i ve spolupráci s památkovým ústavem zachovat unikátní vzhled hotelu, který patří k nejzajímavějším architektonickým památkám druhé poloviny 20. století.