Most se ale kvůli kontrole uzavře opět v termínu od 17. do 26. července.

Ostrovský most už zase slouží

Téměř tři měsíce byl uzavřen kvůli opravě Ostrovský most v Karlových Varech. Uzavírka, která způsobovala nemalé dopravní komplikace, končí v pátek 30. června, kdy se v dopoledních hodinách most opět motoristům otevře. Jak moc průjezd přes tuto strategickou spojku městem chyběl, si dobře uvědomili řidiči ve čtvrtek 29. června, kdy dopolede došlo k dopravní nehodě na průtahu v úseku nad bývalým Nábytkem Na rozcestí a Kauflandem. Ta způsobila kolaps nejen na samotné rychlostní silnice, ale i v Tuhnicích a Rybářích.

„Opravu Ostrovského mostu, která začala 5. dubna, jsme nakonec vysoutěžili za 11 milionů s DPH,“ připomněl náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). „Jde o sanaci, která má prodloužit dobu životnosti mostu na deset let,“ doplnil Trtek.

Práce na mostě byly nevyhnutelné ze dvou důvodů. Vyžádaly si to závěry z diagnostických zkoušek, most bylo potřeba opravit ale i kvůli blížící se zásadní rekonstrukci Chebského mostu, která ho zcela uzavře a Ostrovský most bude muset být schopen zvládnout velký nápor aut.

„V rámci této opravy Ostrovského mostu se řešila hlavně jeho horní část. V termínu od 17. do 26. července se bude most muset znovu uzavřít kvůli umístění plošiny v rámci diagnostické kontroly ve spodní části,“ dodal mluvčí radnice Jan Kopál.

Ostrovský most prošel v roce 2021 diagnostickými zkouškami, které konstatovaly nevyhnutelnost jeho generální rekonstrukce, jenž by měla být dokončena do roku 2026. Současná oprava je sice jen částečná, díky tomu se ovšem může odsunout generální rekonstrukce, která je odhadována na stovky milionů korun. Město totiž musí vyřešit daleko palčivější problém, a to právě se sousedním Chebským mostem, který je v havarijním stavu a odborníci upozornili, že jeho rekonstrukce musí začít nejpozději v roce 2024. Do té doby musí být hotový nejen finální projekt, ale vybrán také zhotovitel. Právě Ostrovský most má převzít zátěž Chebského mostu v době jeho generální rekonstrukce.