Celkem dva tisíce zahřívaných tabákových výrobků, více než 20 tisíc cigaret a téměř tisíc kusů elektronických cigaret objevili neoznačených nebo špatně označených na začátku tohoto týdne karlovarští celníci při kontrolách stánků v obci Potůčky na Karlovarsku.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Celní správy

"Zaměřili se nejen na prodej vybraných výrobků. Ve čtyřech případech byly kontroly pozitivní. V jednom ze stánků zajistili 2000 kusů zahřívaných tabákových výrobků, z nichž 800 kusů bylo značených nesprávných způsobem, dalších 1200 kusů, zamíchaných mezi ostatní zboží, nebylo značeno vůbec. Dále zajistili více než 20 000 kusů neznačených cigaret, jež prodejci nabízeli na pultech svých stánků, nebo je měli ukryty v různých krabicích v příručním skladu. Celková hodnota výrobků byla vyčíslena na bezmála 150 tisíc korun, jejich uvedením do prodeje by mohl vzniknout únik na daních v celkové výši přesahující 113 000 korun," uvedla mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj Lenka Havelková.

V dalších kontrolovaných stáncích zadrželi celníci bezmála tisíc elektronických cigaret, důvodně podezřelých z porušování některých práv duševního vlastnictví. Hodnota zadrženého zboží vyjádřená v cenách originálních výrobků by činila téměř 200 tisíc korun. Veškeré zajištěné zboží skončilo ve skladu celního úřadu. Případy byly předány k dalšímu řízení právnímu oddělení. Pokud by se prokázalo, že se jedná o padělky, hrozí pachatelům přestupku pokuta až do výše 10 milionů korun. V případě, že by se majitelé ochranných známek rozhodli využít tzv. zjednodušený postup, bude zboží zlikvidováno. Celníci budou v kontrolách nejen tržnic pokračovat i nadále.