Domácím koncertem v Národním domě Grandhotelu Ambassador v Karlových Varech oslaví 14. března 2020 pop rocková kapela Liwid již deset let své existence.

Skupina Liwid | Foto: Foto archiv skupiny

Zhruba dvouhodinový koncert fanouškům nabídne všechny skladby z alb Amelie(2013) a Laureát(2016) a také ochutnávku nových věcí z dalšího chystaného alba. „Výroční koncert bude něco, na co budeme chtít dlouho vzpomínat, a doufáme, že i naši fanoušci. Můžeme slíbit, že vystoupíme v doprovodu smyčcového kvintetu, dechové sekce a pěveckého sboru. Na koncert se opravdu pečlivě připravujeme,“ říká frontman kapely Ján Porada. Dodává, že polovina výtěžku ze vstupného bude věnována Nadačnímu fondu La Vida Loca, projektu Život v kufříku, který se v porodnicích po celé republice věnuje odloženým dětem. Skupina Liwid vznikla na podzim roku 2009. Za deset let odehrála více než tři sta koncertů. Vydala dvě studiové desky. V letech 2009 a 2013 odjela společná turné jako předkapela se skupinami UDG a Divokej Bill. Mezi své úspěchy řadí také účasti na prestižních hudebních festivalech jako Rock for People, Sázava fest, Votvírák, Vysočina fest, Polanka fest, Létofest, Natruc, OAMF Přeštěnice nebo třeba účast na festivalu Banát v Rumunsku.