Na území karlovarského okresu by mělo být podle zákona kolem 900 loveckých psů. Odborný výcvik pro ně ale doposud chyběl.

První trénink výcviku loveckých psů na Odeři. | Video: OMS Karlovy Vary

Jak správně vychovat loveckého psa, aby neškodil a byl řádným partnerem v lese? I to je důvod, proč Okresní myslivecký svaz Českomoravské myslivecké jednoty v Karlových Varech (OMS) zorganizoval výcviky pro lovecké psy, které se doposud oficiálně na území Karlovarského kraje nepořádaly. Navíc Kynologická komise OMS ve spolupráci s Petrem Dolejšem, členem vedení OMS, připravila na konec března odborný seminář pro majitele loveckých psů.

Myslivci si jsou dobře vědomi, že řádně necvičený pes může v lese napáchat velkou škodu. "Za pět let evidujeme šedesát kusů srnčího, které srazil pes. A to se jedná jen o honitbu v Děpoltovicích. Je to opravdu hodně vysoké číslo," konstatuje Dolejš.

Byl jedním z aktérů, díky nimž se v Karlovarském kraji rozjely výcviky loveckých psů. První trénink měli chovatelé 26. února. "Na první ročník výcviku se nám přihlásilo třináct zájemců. Během zimního období, které za chvíli už ale končí, se budeme scházet jedenkrát týdně. Jakmile se zlepší klimatické podmínky, budou se tréninky konat až třikrát do týdne. Výcvik bude pokračovat až do konce roku a není to jen o společných setkáních, majitelé dostanou i domácí úkoly, které budou muset plnit," informuje myslivec kynolog s tím, že tréninky se konají na Odeři poblíž Děpoltovic.

Emoce kolem Svatošek neutichají. Nájemce vyčítá kraji nedomyšlenost záměrů

Oficiální výcvik loveckého psa je přitom podmínkou hned pro několik okolností. Jak totiž Dolejš pro laiky vysvětluje, aby byl lovecký pes chovný, musí mít patřičné zkoušky. "Navíc každá honitba musí mít minimálně jednoho loveckého psa. Určitý limit pro danou honitbu je dán zákonem. Na karlovarský okres by podle počtu honiteb odpovídalo devět set loveckých psů," poznamenal.

Díky finanční podpoře Místní akční skupiny Krušné hory, o. p. s. (MAS) a Karlovarskému kraji se pak v Děpoltovicích pro dobrovolné zájemce koná 24. března již zmiňovaný seminář. "Přednášet na něm budou jednatel myslivecké jednoty Milan Kottek a Rudolf Slaba, kteří chovatelům přiblíží, jaké jsou role loveckých psů, jaká plemena lze použít v praxi. Vysvětlí také, jaká je organizace lovu či jaká může být ochrana psů. Na semináři se zmíní rovněž o rizicích, které plynou z kontaktní práce se psy nebo o některých krajních situacích z pohledu legislativy. Zájemci pochopitelně dostanou ucelené informace o kynologických zkouškách," uzavřel Dolejš.