"Je pravda, že by se nám nějaká výpomoc, která by nám tlumočila, velmi hodila. Stačila by hodina dopoledne, hodina odpoledne," říká karlovarská dětská lékařka Hana Brožová, která má svou ordinaci ve Staré Roli.

Od počátku krize přijala ve své ordinaci už zhruba padesátku dětských pacientů. Ne všichni chtěli okamžitou registraci. "Registrujeme přednostně kojence, abychom u nich mohli pokračovat v očkování. U předškoláků řešíme hlavně potřebná razítka pro přijetí do školek, které je podmíněno právě očkováním. To pacienti, které jsem tu měla, splňovali. Dále máme děti z Ukrajiny, které jsou chronicky či akutně nemocné, a potřebují lékařskou péči. V pár případech jde o speciální pacienty, už jsme tu měli dokonce i autistu," pokračuje lékařka.

V komunikaci s Ukrajinci používá překladač na počítači, který ovšem není tak pružný a nelze ho použít ve všech případech. "Pokud jim chci říci něco já, napíšu to do překladače, ale v opačném případě to nejde. Když na mě mluví nebo natož, když mi volají, tak jim rozumím jen velmi málo. Přišla sem například starší paní, která potřebovala předepsat léky, co měla napsané seznamu a kterému jsem příliš nerozuměla. Pomoc by se nám opravdu hodila," dodává pediatrička.