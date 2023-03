"Ano, přiznávám, že rozhodnutí nebylo šťastné a že se stala chyba. V době, kdy jsme upravovali ceny, jsme si nezjistili, jaké jsou sazby v jiných městech. Nyní se ukázalo, že byly nové ceny nadhodnoceny," konstatoval Bursík.

Podle něho se nový sazebník, který byl platný od 1. ledna, zastavil. "Lidí, kterých se prosincové zdražení dotklo, není mnoho, jsou to jednotky případů. A u všech, pokud už podepsali nové sazby, budou smlouvy revokovány," poznamenal radní. Prakticky to znamená, že mohou uzavřít nové smlouvy, s nižšími cenami.

Hasiči a zdravotníci zachraňovali pomocí lan muže po mrtvici ze srubu u Bečova

Bursík upřesnil, že podnět na přehodnocení už schválených nových cen, přišel od zaměstnanců Správy lázeňských parků, pod niž hřbitovy spadají. Právě těm si lidé na vysoké ceny stěžovali.

"Ceník jsme stanovili tak, aby pokryl náklady. To ale vyvolalo sociální nevoli. Sazebník, který jsme schválili v prosinci, byl komerční," doplnil náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO) s tím, že po úpravě cen, které jsou platné od 1. března, bude služby na hřbitovech dotovat město. "Investice, které děláme na hřbitovech, nejsou malé. Rekonstrukce, například i kolumbárií, nás stojí velké peníze. Město má s provozem hřbitovů velké výdaje," upozornil náměstek Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Rozdíl v cenách platných od 1. ledna a nyní od 1. března je opravdu markantní. Například za služby za urnový hrob měli lidé platit 9800 za deset let, nově je to 4610 korun. Za tzv. jednohrob platila po Novém roce cena 12 700, nyní je to 5090 Kč. Podle radních se ceny vrátily v podstatě na podobnou úroveň, které platily ještě v loňském roce.

Uprchlíky postihlo ve Varech krvácení do mozku, v Plzni jim zachránili život

Lidé byli z navýšení nešťastní. Ne všichni byli totiž schopni zaplatit nájem na deset let. Příkladem je čtenářka, která se obrátila na redakci Deníku. Za kolumbárium měla na 10 let nově platit 6500 korun. Proto se rozhodla, že nájem bude platit ročně. Roční částka 1050 korun je ale ve srovnání s desetiletou smlouvu nevýhodná. "Je to pro nás samozřejmě povzbuzující zpráva, že město ceny upravilo, a jen doufáme, že nám skutečně pro nás nevýhodnou smlouvu radnice zruší a uzavřeme novou. Je ale hrozné, že vedení radnice takto rozhoduje, několikanásobně ceny navýší, a přitom nemá ani představu, jaké jsou nájmy na hřbitovech v jiných městech. To, že se budou muset revokovat nově uzavřené smlouvy a že to bude muset někdo řešit, už raději nekomentuji," reagovala čtenářka poté, co ji redakce informovala o vývoji nájmu na karlovarských hřbitovech.