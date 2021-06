"Chodím sem už téměř šedesát let. Tohle byla má nejdelší pauza. Hodně jsem se těšil na kamarády i na pivo. Dávám si tu desítku gambrinus. Mají tady nejlepší pivo v celých Varech," poznamenal stálý zákazník, který nechtěl říci své jméno. "Že bych sem zašel se džbánkem nebo si dával pivo na stojáka venku, na to už nejsem a je to přece jen pro mě z ruky, jsem až z Drahovic. A abych si sednul mezi punkáče, tak na to už jsem starý. Přiznávám, že se mi ale stýskalo," konstatoval štamgast. Černá Plzeň patří k tradičním karlovarským hospodám, kterou navštěvují příznivci alternativní muziky punku především. Ti mladší podporovali hospodu i během lockdownu, kdy si chodili pro pivo alespoň do výdejního okénka.

Stýskalo se i majitelce Vlastimile Honzíkové. "Pivnice provozuji přes třicet let, jsem zvyklá být mezi lidmi. Hodně mi chyběli. Není se tedy čemu divit, že jsme byli opravdu natěšení," uvedla hostinská.

Úplně prvním zákazníkem v nově otevřené restauraci Panoptikum byl také Miroslav Popštein. "Víte, jak jsem se těšil na jídlo v restauraci? Chodil jsem sem pro krabičky do výdejny, ale to není ono. Talíř je prostě talíř. Navíc, než krabičku donesete domů nebo do práce, tak vám jídlo vystydne. Tohle je zkrátka jiné," reagoval zákazník, který si kvůli velké zimě nešel v uplynulých dnech sednout nikam ani na zahrádku. Tou navíc Panoktikum, kterému zůstal věrný, nedisponuje. Štamgasti, kteří sem včera zavítali, přišli do nového. Kvůli pandemii totiž předchozí provozovatel skončil. Panoptikum tak nově provozuje Renata Pasteláková, jejíž babička vaří vyhlášené karlovarské knedlíky a jejich rodina třeba ve Fontáně provozuje Českou kuchyni, hostinec mají i v obci Hory. "Předešlý provozovatel nezvládl covid, nebyl schopný platit nájem. Zda jsme se nebáli v této době otevřít hospodu v centru? To víte, že báli. Jak říká moje babička, kdo se bojí, nesmí do lesa. Lidé budou ale potřebovat jíst stále, takže toto řemeslo určitě nezanikne," poznamenala podnikatelka, která do objektu během lockdownu investovala nemalé peníze, pořizovala dokonce i nový kotel.

Lidé mohou od pondělka využívat i bazény a wellness služby. Žádný velký nápor bazén v KV Areně první den nebyl. "Otevřeli jsme, ale nebylo to jednoduché. Stálo nás to mnoho, protože to přišlo narychlo a my se na to museli připravit jen během víkendu," řekl jednatel KV Areny Roman Rokůsek.

Zaplavat si hned první den přišli Tomáš Goga a Barbora Hromasová ze Sokolova. "U nás v Sokolově mají ještě bazény zavřeno, otevřeno není ani ještě ve Frantovkách, takže Vary byla jasná volba. Je to příjemné si po půlroce opět zaplavat," dodali návštěvníci bazénu, kteří chodí plavat pravidelně několikrát do měsíce. Testy nagativní na covid si přinesli z práce, kde je pravidelně testují. Strach z nákazy nemají. To ale asi mají lidé podle plavčíka Josefa Paláta. "Myslel jsem, že bude daleko větší nápor. Lidé mají asi strach, proto nechodí," uzavřel plavčík.