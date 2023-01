Přibližně dvě stovky lidí se účastnily sobotní akce ukrajinské komunity žijící v Karlových Varech, jež byla především poděkováním za přijetí, které se uprchlíkům dostalo kvůli válce na Ukrajině v České republice. Byla to ale i oslava Vánoc. Organizátoři ji dokonce nazvali jako Den vděčnosti Ukrajinců Čechům. Účastníci, které tvořili především Ukrajinci, vyrazili v průvodu městem, jenž začal shromážděním u Grandhotelu Ambassador. Pokračoval přes třídu T. G. Masaryka k Hlavní poště, následovalo lázeňské území, až shromáždění dorazilo do Divadla Husovka. Hlavní část průvodu byly ženy oděné do tradičních ukrajinských šatů, které měly na hlavách i tradiční věnce. Během akce zpívali účastníci národní ukrajinské písně a rozdávali cukrovinky.