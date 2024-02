U pomníku zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské, který se nachází v parku v karlovarské ulici Krále Jiřího, vzniklo symbolické pietní místo, kde od pátku lidé z Karlových Varů uctívají památku zesnulého ruského opozičního politika Alexeje Navalného.

Lidé v Karlových Varech uctívají památku zesnulého Alexeje Navalného | Video: Kopecká Jana

Ten zemřel v pátek 16. února a ještě v ten den zde někdo umístil ceduli s nápisem PUTIN IS A KILLER, tedy Putin je vrah, objevily se tu také první svíčky. Cedule během víkendu zmizela, zato u pomníku zavražděné novinářky přibývají květiny a nově zde kdosi položil papír se jménem opozičního politika včetně dat jeho narození a úmrtí a také vzkaz S úctou památce politických vězňů a obětí politických represí.

Zdroj: Kopecká Jana

O umístění nápisu Putin je vrah už v sobotu informoval Deník, přičemž někteří účastníci diskuse na facebooku tento počin kritizovali. Někdo se například divil: „Politkovská měla s Vary nebo alespoň ČR nějakou spojitost, že tu má pomník?" Následující názor byl ale mnohem ostřejší: „Hned jak půjdu okolo dám to do pryč!!! Lepte si to doma na stěnu…tohle je rusofóbní provokace a diskriminace…Divím se že je to někdo vůbec nechal udělat.....drzost špinavá ukrajinská."