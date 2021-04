Už druhý rok nebudou karlovarské léčivé prameny vysvěceny, městem se neprojde průvod včele s Karlem IV a město neoslaví zahájení lázeňskou sezonu. Potvrdila to primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Zahájení lázeňské sezony v Karlových Varech 2018 | Foto: Deník/Vladimir Meluzin

"Vzhledem k současné situaci, kdy stále nevíme, jak a zda vůbec dojde do konce dubna k nějakým větším rozvolňovacím nařízením jsme i letošní zahájení lázeňské sezóny zrušili," uvedla primátorka. Karlovarští občané, i návštěvníci města ale podle ní nezůstanou o kulturu a kulturní akce ošizeni. "Už na konec června plánujeme karlovarské kulturní léto ve stejném modelu, jako tomu bylo v roce 2020. Věříme, že v danou dobu již bude situace lepší, a tak si každý bude moc najít v programu to, co jej zaujme," dodala primátorka Ferklová.