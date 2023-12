Schodek schváleného rozpočtu činí 269 milionů. Město jej pokryje z přebytků hospodaření z uplynulých let a rezerv. Největší investicí v příštím roce bude rekonstrukce Lázeňského mostu za 45 milionů.

S částkou přesahující 1,7 miliardy korun budou Karlovy Vary hospodařit v příštím roce. Schodek činí 269 milionů korun a podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) bude pokryt z přebytků hospodaření, který vznikl v uplynulých letech a z městských rezerv. Očekávané příjmy by měly dosáhnout částky necelých 1,5 miliardy korun. Tento nejdůležitější dokument města už karlovarští zastupitelé odsouhlasili, a to bez výhrad.

Největší plánovanou investicí příštího roku bude rekonstrukce Lázeňského mostu za zhruba 45 milionů korun. "Dále máme v plánu rekonstrukci ulic Sokolovská a 5. května, přípravu projektů bytových domů, opravy Chebského mostu nebo dvou parkovacích domů,“ uvedla primátorka. Na opravy sportovišť je v rozpočtu vyčleněno 45 milionů a vybudování odborných učeben na základních školách by mělo stát milionů 35.

Ve schváleném rozpočtu došlo oproti roku 2023 k minimálnímu navýšení provozních a personálních nákladů a to pouze o 2 procenta.

„Podařilo se nám ušetřit zhruba osm milionů korun sloučením dvou organizací, a to konkrétně Lázeňských parků a Lázeňských lesů do jedné společnosti. Infocentrum dostává příspěvek navýšený o náklady na nově převzaté pobočky městské knihovny. Částky určené našim příspěvkovým organizacím zůstávají jinak zhruba stejné jako letos,“ dodala Andrea Pfeffer Ferklová.

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány nejvyšší za posledních šest let, konkrétně jsou o 19 procent, to je 82 milionů vyšší, než v předcházejícím roce. Mezi nejvýraznější investice je zařazen nový Lázeňský most za 45 milionů, rekonstrukce ulic Sokolovská a 5. května za 28 milionů či projektová dokumentace pro Chebský most za 23 milionů. Bytový dům Komenského bude město stát 20 milionů a projektová dokumentace pro parkovací domy v ulici Polské a u Galerie 1 spolkne 17 milionů. Do fotbalového areálu v Drahovicích, do hřiště u KV Areny a u Základní školy Krušnohorská chce město investovat 47 milionů korun. Odborné učebny základních škol Krušnohorská, Konečná a Jana Amose Komenského budou stát 35 milionů, do podpory investic Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, jako těsnění řečiště, ošetření divokých vývěrů thermy, rozvody termominerální vody a podobně město plánuje investovat 48 milionů.

Daňové příjmy ve výši 1 475 473 000 korun počítají s pokračujícím mírným nárůstem výběru daní z příjmů a DPH, rozpočet rovněž očekává udržení pozitivního vývoje u místních poplatků. Dopady „ozdravného balíčku“ jsou v návrhu rozpočtu zohledněny zejména poklesem podílu na daních z hazardu a nárůstem u daně z nemovitých věcí.

Kapitálové příjmy (z prodeje nemovitého majetku) jsou dle předpokladu odboru majetku města výrazně nižší než v minulých letech, a to 10,5 milionu.

Běžné výdaje rostou proti schválenému rozpočtu 2023 o dvě procenta. Například u energií je nárůst o 77 procent oproti původnímu rozpočtu na rok 2023, plus 21 procent proti poslední úpravě rozpočtu 2023.

U dotací organizacím na kulturu a sport i sociální péči město zachová stejnou úroveň.