Dokončení dálnice D6 je zase o krok dál. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž právě zahájilo výstavbu dalšího úseku, a to u Hořesedel ve Středočeském kraji, které jsou považovány za pomyslnou polovičku trasy z Karlových Varů do hlavního města. Stavba úseků D6, které se nacházejí na území Karlovarského kraje, by měly přijít na řadu příští rok, konkrétně se jedná o část Olšová Vrata - Karlovy Vary.