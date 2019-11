Ještě na začátku 90. let bylo v Karlových Varech v provozu minimálně šest kin.

ROKY ZAVŘENÉ kino u Lidového domu ve Staré Roli. | Foto: Foto MMKV

Bývala to Stará Role v Lidovém domě, kino Praha v dnešní ulici Davida Bechera (zůstalo po něm jen označení Pasáž Praha), dále Drahovice, kde bylo mnohem větší kino než to dnešní, letní kino, Čas a kinokavárna Petr. Po politických změnách a následných prodejích zůstala v provozu jen dvě – Drahomíra a Čas. Pamětníci vzpomínají, jaké to bylo, jít do kina, zvláštní kapitolou bylo to letní kino, kde panovala přímo magická atmosféra.