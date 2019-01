Karlovarský kraj – Na silnici R/6 se odstraňují poslední zábrany. Dálniční známky berou řidiči útokem.

Na silnici R/6 se odstraňují poslední zábrany. | Foto: Deník/Jaroslav Dolina

Dříve se jezdilo z Karlových Varů do Chebu skoro hodinu. Dnes to stihneme při dodržení všech předpisů do půl hodiny. Pohodlně a rychle projedeme celý region po rychlostní komunikaci, která je z více než 90 procent otevřená v obou směrech a ve všech pruzích.

Postupně se odstraňují poslední zábrany a vzniká nové značení, které upozorňuje řidiče, které úseky budou již od tohoto čtvrtka hrazené.

Náš redakční test prokázal, že cestu z centra Karlových Varů od Becherovky, až do centra Chebu ke Špalíčku zvládneme za 36 minut. A to za plného provozu. Od značky Karlovy Vary – konec, po značku Cheb – začátek trvá cesta pouhých 25 minut.

Řada řidičů však projede úsek pravděpodobně rychleji, protože některá rychlostní omezení prostě nedodržují.

Na dračku jdou také silniční známky, které budou pro jízdu po této silnici potřeba. U benzínky Shell v Chebu již žádné neměli. „Dálniční známky v tuto chvíli nejsou, ale odlpoledne by měly přijít další, takže doplníme zásoby. Lidé je prostě začali naráz hodně kupovat,“ popsala nám situaci pracovnice u čerpací stanice.

Že jdou známky na odbyt nám potvrdili i u čerpací stanice OMV u Sokolova. „Známek je zatím dostatek, ale musíme se dozásobit. Za 24 hodin jsme prodali nečekaných 35 kusů, takže jich teď máme v zásobě ještě přibližně padesát,“ dodal s úsměvem jeden z pracovníků.

Navzdory tomu, že se rychlostní silnice R6 chystá k úplnému otevření a zpoplatnění, bez závad ještě nezůstane.

„Jednou z vad jsou praskliny ve vozovce, jejichž příčina je zatím neznáma. Už jsme si nechali vyjmout vzorky, které jsme poslali do laboratoře. Uvidíme, jestli není příčinou chyba v materiálu. Po té, co dostaneme výsledky, bychom rádi začali s opravami ještě letos. Pokud to nestihneme, budeme závadu odstraňovat určitě v příštím roce,“ doplnil ředitel Karlovarské správy Ředitelství silnic a dálnic Pavel Rödl.

„Dalším nedostatek jsou i takzvané hupy, které se na silnici objevily. Řešením jejich odstranění jsme již pověřili akreditovanou laboratoř, která změří rovinatost silnice,“ dodal Rödl.

Redakční test

11:24 Karlovy Vary – Becherovka

11:29 Karlovy Vary – konec obce

11:54 Cheb – začátek obce

12:00 Cheb – centrum Špalíček

12:39 Karlovy Vary – Becherovka

Test byl realizován za dodržení všech rychlostních limitů a za plného provozu.

(jda, hni)