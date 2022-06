Okolo čtyřiceti startovacích městských bytů by mohlo vzniknout v bývalé mateřské školce ve Východní ulici v karlovarských Drahovicích. Areál se třemi objekty vlastní město. Budovy bývalé školky využívá v současné době jako ubytovnu, objekt někdejších jeslí je vyklizen a nevyužívaný.

Radní minulý týden učinili k rozhodnutí o bytech podstatný krok, když schválili uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. "Zpracovatelem je projektant Jan Sobotka. Dokumentace má stát přibližně dva miliony korun. Projekt už má za sebou ukončené územní řízení," informoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Záměr není nový. "Město si nejdříve u toho projektanta objednalo studii využitelnosti areálu na startovací bydlení pro mladé rodiny. Pak se přistoupilo k druhému stupni projektové dokumentace, a to pro územní rozhodnutí, kterou schválili radní už v říjnu roku 2020," upřesnil mluvčí radnice.

Město plánuje tři budovy zrekonstruovat a přistavit jednu navíc. Celkové náklady se odhadují na 60 až 80 milionů korun.

Karlovy Vary se dlouhé roky potýkají s nedostatkem bytů ve svém majetku. V současné době jich vlastní už jen asi 170 klasických bytů, přitom například malé městečko Hroznětín jich má stále ještě 100. Pomoci s tímto problémem by mohl i soukromý investor, do něhož chce město vstoupit v rámci PPP projektu na výstavbu družstevních bytů. Jako vhodné přicházejí v úvahu například stavební parcely v Drahovicích, konkrétně vnitřní blok kolem Krokovy ulice. Zatím vedení radnice připravuje s právníky metodické podklady, na základě nichž by byla na tomto projektu jasná spolupráce s investorem.