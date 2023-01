Novým majitelem sanatoria by se v případě souhlasu zastupitelstva za 58 milionů a za dalších 800 tisíc za vybavení stala společnost Česká hotelová. Té patří sousední lázeňský hotel Villa Smetana, dříve hotel Smetana Vyšehrad. Jediným akcionářem této firmy je podle obchodního rejstříku firma Elisa Trade Company, jejímž majitelem a jednatelem je Alexey Zhevaikin z Kazachstánu. Jednatel společnosti Česká hotelová Jevgenij Kamaletdinov je v Karlových Varech dlouhodobě etablovaný. Je totiž zároveň ředitelem ve městě působící společnosti Carlsbad Reality, jež se už od roku 2008 zaměřuje na prodej a nákup nemovitostí pro klienty z bývalého SSSR.

Česká hotelová obchodně operuje po celém Karlovarském kraji. Podle obchodního rejstříku koupila v létě 2022 v dražbě ve Františkových Lázních hotel Savoy za 154 milionů korun.

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) na prodeji hotelu Trocnov Kazachům nic špatného nevidí a důrazně odmítá i námitku, že jde o další výprodej Karlových Varů. „Pro nás je partnerem ten, kdo se k záměru prodeje přihlásil, a to je společnost Česká hotelová. Vlastní sousední hotel a je pro ni pravděpodobně výhodné oba areály spojit,“ uvedla. Město podle ní v posledních dvou letech nabídlo hotel k prodeji třikrát, ale žádná vyšší nabídka nikdy reálně učiněna nebyla. „Nikdo jiný závazný zájem neprojevil ani nenabídl vyšší částku. Myslím proto, že prodej za tuto cenu, která je vyšší než odhadní, není možné označovat za ‚výprodej Karlových Varů‘, jde o vlekoucí se prodej majetku, který jinak město stojí miliony korun ročně jen na udržování. Opravit jej nemá pro město žádný ekonomický smysl,“ konstatovala.

„To, že má společnost kazašské vlastníky, je z rejstříku zřejmé. Na druhou stranu nevím o žádných sankcích nebo opatřeních, které by občanům Kazachstánu zakazovaly nabývat majetek. Zřejmě není problém v tom, jestli je země postsovětská, ale v tom, jestli bombarduje sousedy,“ zdůraznila primátorka Pfeffer Ferklová. Opoziční Piráti uvedli, že v zastupitelstvu není síla, která by prodej Trocnova zvrátila. „Zkoušeli jsme to, organizovali petici. Jsme proti zbavování se městského majetku, navíc nám chybí analýza, jak by město mohlo Trocnov využít. Víme, že peníze se městu hodí, ale tento postup je krátkozraký,“ uvedl za Piráty zastupitel Jindřich Čermák.

Petr Ajšman, předseda hnutí SRDCEM PRO, je toho názoru, že zbavovat se takového skvostu je škoda. „Opět padne Trocnov do rukou majitelů a osob spojených s východním blokem komunistického SSSR. Na jednu stranu teď a tady všichni bojují s Ruskem, vymýšlí se různé sankce, které ohrožují ekonomiku lázeňství, a na straně druhé zveme dopisem v azbuce ruské obyvatele v nedalekém východním Německu masivní kampaní a teď jim nakonec prodáme vybroušený diamant našeho města,“ mimo jiné uvedl.

Záměr prodeje Trocnova schválila rada třikrát, poprvé v říjnu 2021 poté, co skončila dřívější nájemní smlouva. „Přihlásil se jen jeden zájemce, rada proto v únoru 2022 záměr vyvěsila znovu, ale opět se přihlásil jen jeden zájemce. Protože v průběhu zveřejnění vypukla válka na Ukrajině a do Karlových Varů přišlo mnoho uprchlíků, město se rozhodlo prodej odložit a objekt využít pro ubytování těchto lidí,“ shrnul prodej Trocnova Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Naposledy rada rozhodla o záměru prodeje Trocnova v listopadu 2022, po ukončení nouzového ubytování ukrajinských válečných uprchlíků. „A to s tím, že pokud bude zájemců více, proběhne licitace, pokud se i tentokrát přihlásí jediný zájemce, bude prodej uskutečněn za cenu minimálně 58 milionů korun. Město má předkupní právo na 20 let a nabyvatel se zavazuje poskytnout městu zdarma ročně 10 pokojonocí po dobu příštích 10 let,“ dodal mluvčí. Rada města poté doporučila zastupitelstvu, aby prodej České hotelové schválilo na jednání v úterý 24. ledna.