Karlovy Vary chtějí projekt na Náplavku v Tuhnicích

Do pěti měsíců, tedy do poloviny letošního října, by měla být hotová projektová dokumentace na realizaci karlovarské Náplavky. V tomto případě nejde o Náplavku před Thermalem, ale o prostranství podél Ohře v Tuhnicích.

P10 Náplavka řeky Ohře, Karlovy Vary - ideová architektonická studie | Foto: Stavby Karlovarska

„Projekt bude stát devět set tisíc korun. K dispozici už máme i studii," uvedl náměstek primátorky Petr Bursík. Ta podle něho už prošla všemi dotčenými orgány, kde nenarazila na větší potíže. Náplavka by měla mít podobu přírodního parku. Projekt soutěží v letošním ročníku Stavby kraje.