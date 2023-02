Ačkoliv město Karlovy Vary chtělo spolupracovat s Mezinárodním filmovým festivalem (MFF, anglicky KVIFF) ohledně prostorů pro nadcházející letní kulturní akce, z dohody nakonec sešlo. Informovala o tom karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) v rámci už 4. ročníku Karlovarského kulturního léta (KKL). To se poprvé konalo v roce 2020, tedy v první rok covidové pandemie, a jeho záměrem bylo přitáhnout do centra města návštěvníky a nabídnout Karlovarákům zábavu.

Vloni MFF nechalo na prostranství před hotelem Thermal postavit ocelový skelet, který sloužil jako bar a zázemí festivalu. Po skončení filmové přehlídky byl objekt zase rozebrán. Letos se o jeho instalaci uvažuje znovu. Jeho loňská realizace mimo jiné porušovala vyhlášku o nočním klidu, protože se za poměrně značného hluku stavěl po 22. hodině, Deník o tom tehdy informoval. "Chtěli jsme se na využití tohoto objektu s KVIFF podílet. Jenomže jejich požadavky značně převýšily možnosti města, chtěli za pronájem více než milion korun. A do toho nepůjdeme, i když by to například vyřešilo problém, pokud by pršelo," uvedla primátorka s tím, že postavení pódia pro akce KKL stojí 1,4 milionu korun.

Pošta končí v obchodním centru Tesco. Nahradit by ji mohla pošta Partner

Akce v rámci KKL a MFF jsou vlastně jediné, které mají na území města výjimku z vyhlášky o nočním klidu. V posledních třech letech se tak téměř každý prázdninový víkend, tedy pátky a soboty, konaly před Thermalem velké koncerty, což se samozřejmě nelíbí lidem ani lázeňským hostům, kteří žijí v blízkosti sanatoria. "Žádné velké koncerty v rámci Karlovarského kulturního léta letos nechystáme, ale tato akce bude v podobném módu jako vloni. A v rámci KKL nepočítáme ani letos s Rolavou, protože tam lidé příliš nechodí," konstatovala Pfeffer Ferklová.

Zatímco KKL je ještě poměrně daleko, pomalu se ale blíží Zahájení lázeňské sezóny a s ním i udělování cen města a čestného občanství. Termín je tentokrát stanoven na 5. až 7. května a letošní novinkou by mohl být zrekonstruovaný objekt Spořitelny poblíž Vřídla, kde by mohl vystoupit Karlovarský symfonický orchestr (KSO). "Na konkrétním programu zahájení ještě pracujeme. Jednáme s vlastníky Spořitelny, zda by nám v těchto prostorách dovolili vystoupení KSO," upřesnila primátorka. Slavnostní večer s udílením cen se má konat v Městském divadle.