Nechyběli například ani maturanti z roku 1969. „Letos je to 55 let, co jsme maturovali. Ze čtyř tříd se nás tu sešlo asi deset, ne všichni jsme zůstali v Karlových Varech. V červnu jsme měli sraz, a na něm se nás potkalo patnáct. Stále jsme v kontaktu,“ uvedla předsedkyně třídy Eva Kaderová Bartůňková, která nyní žije v Plzni.