LÁZEŇSKÉ MĚSTO KARLOVY VARY navštívil minulý týden turecký velvyslanec Egemen Bagis. | Foto: MMKV

Hlavním tématem společného jednání s karlovarskou primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou byla turistika a možná spolupráce obou zemí právě v této oblasti. „Turečtí turisté patří do skupiny jednodenních hostů v Karlových Varech. Změnit by to mohla cílená nabídka pobytových lázeňských balíčků,“ uvedla primátorka po jednání.