I když do adventu zbývá ještě mnoho týdnů, Karlovy Vary už řeší vhodného kandidáta na letošní vánoční strom. Ten stává v posledních letech na prostranství před hotelem Thermal. Bývají roky, kdy se vhodný jehličnan nemusí hledat, protože se na radnici s nabídkou obrací sami občané, letos ale ideální adept k dispozici není.

Rozsvícení vánočního stromu v Karlových Varech v roce 2022. | Video: Deník/Jana Kopecká

„Hledáme tak vhodný jehličnan, který se stane hvězdou letošního adventu. Vhodným adeptem na vánoční strom města je zdravý, souměrně rostlý a hustě zavětvený jehličnan, nejlépe smrk nebo jedle, přiměřené výšky přibližně 15 metrů. Měl by růst na dobře dostupném místě, na které je možné přistavit jeřáb a nákladní vůz pro jeho naložení a přepravu,“ informovala mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Loňský vánoční strom příliš velké štěstí neměl. Patnáctimetrový stříbrný smrk, který vyrostl na zahradě domu ve Dvorech a jehož si majitelka přinesla z lázeňských lesů jako semenáček už v roce 1987, musel být totiž pokácen o nějaký den dříve, než bylo původně plánováno. Po vánočních svátcích klesly jeho větve až na zem a o silvestrovské noci se začal strom nebezpečně naklánět. Třetího ledna tak byl strom pokácen.

Karlovy Vary přišly o vánoční strom. Začal se nebezpečně naklánět

Karlovarské infocentrum na svém facebookovém profilu 1. ledna uvedlo, že vánočnímu stromu nebylo letos přáno i z jiných důvodů. Stal se například i terčem zlodějů. „Hned z počátku bylo ze stromu odcizeno několik vánočních ozdob. V období od 23. do 27. prosince někdo zasáhl do vánočních světýlek umístěných na stromě a do přívodu elektrické energie. A nakonec z neznámého důvodu byl strom ve večerních silvestrovských hodinách i přes jeho silné upevnění a ukotvení nakloněn. Následkem těchto událostí bude strom během zítřejšího dne odstrojen," stálo na facebooku Vánočních trhů. 1. ledna bylo okolí vánočního stromu raději zabezpečeno páskou.

Jak pak doplnil mluvčí magistrátu Jan Kopál, na Silvestra v podvečer dostala Městská policie oznámení, že vánoční strom u Thermalu je nahnutý. „Strážníci na místě tuto informaci ověřili, podle všeho se pohnul někdy na Silvestra dopoledne. Nahnutý strom sice nepředstavoval nebezpečí, ale působil nepatřičně," poznamenal mluvčí Kopál a pokračoval: „Nejdříve jsme zvažovali jej zkusit narovnat, což by ale znamenalo jej odstrojit a znovu usadit pomocí jeřábu. Vzhledem k tomu, že měl na místě stát už jen pár dní, jsme se místo toho rozhodli jej o těch pár dní dříve odstranit.“

Letošní nabídky na vhodný vánoční strom je možné učinit prostřednictvím Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary (Pavel Kyliš - kylis@llpkv.cz, TEL.: 724 273 925), a to nejpozději do 15. října. Pracovníci městské organizace nabídnuté stromy prohlédnou a zajistí také vše potřebné, tedy nutné povolení ke kácení, samotné pokácení, převoz a úklid.