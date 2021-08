Sehnat volné místo v hotelu o uplynulém víkendu nebylo téměř možné. Server Booking.com hlásil 97% naplnění kapacity, zájem návštěvníků nejen o festival, ale celý kraj potvrzují i další ubytovací portály. Letní boom je potřeba, návštěvnost v kraji je totiž ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 mnohonásobně menší.

HOSTELY NEFUNGUJÍ

Lidé, kteří míří na festival, seženou ještě poslední volná místa v hotelích ve vyšší cenové hladině. Levnějších ubytování bylo letos méně než v jiných ročnících. Některé „tradiční“ hostely, jako ty na nábřeží Jana Palacha nebo v Základní škole Dukelských hrdinů, totiž nefungují. „V základní škole v současné době probíhá rekonstrukce elektroinstalace. Hostel na nábřeží Jana Palacha také letos nebude, provozovatel letos o pronájem nezažádal,“ uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Nadále je ale možné uchýlit se do zázemí stanového městečka v areálu Rolava. Před zahájením festivalu tu rozbilo stan asi sto lidí. „Letos je to trošičku slabší, uvidíme, co přinesou další dny. Letos je ale trend takový, že přijíždějí nejen Češi, ale jsou tu i cizinci, například z Kanady nebo Ukrajiny,“ vyjmenovává Simona Vránová, ředitelka KV City centrum.

Pro ubytování je potřeba splnit protiepidemická nařízení – předložit potvrzení o testování, ukončeném očkování nebo prodělání nákazy během posledních 180 dní.

Cestovní ruch v tuzemsku je na tom trochu lépe než v minulém roce a obsazenost hotelů je poměrně vysoká. Potvrzují to data Českého statistického úřadu za červenec. „V meziročním srovnání s rokem 2020 byla o pět procent vyšší. Ve srovnání s rokem 2019 vyšší dokonce o patnáct procent. Dle informací od ubytovatelů poptávku po ubytování stále táhnou primárně Češi,“ vypočítává Pavel Kotas, ředitel společnosti Previo, která se zaměřuje na hotelový rezervační a recepční systém.

PO PRAZE JE ZÁJEM O KARLOVARSKÝ KRAJ

Největším tahákem zůstává Praha, hned za ní ale následuje Karlovarský kraj a jeho lázeňský trojúhelník. Podle ředitele portálu Slevomat Ladislava Veselého za tím stojí nejen zájem o krásy tohoto koutu země, ale také přičinlivost hoteliérů. „Tamní hoteliéři se zaměřili na rodiny s dětmi. Za normálních okolností neobvyklá cílovka, ale v covidové době více než vděčná. A zabralo to. Čísla jim výrazně rostla,“ vysvětluje. Lidé vyhledávají především pěší turistiku, cyklovýlety a koupání.

Obliba Karlovarského kraje bude vedle Prahy nadále stoupat nejvíce. „Tyto dvě lokality totiž s přehledem táhnou i celé letní prázdniny,“ doplňuje Veselý.

LIDÍ JE PĚTKRÁT MÉNĚ

Nemalou zásluhu na vyšší návštěvnosti v kraji má i turistická pobídka hejtmanství. Pokud turista stráví v ubytovacím zařízení alespoň tři noci, odečte se mu z ceny tři sta korun za noc. Kraj na to vyčlenil tři miliony korun, příspěvek bylo možné čerpat na červnovou dovolenou a zopakuje se i pro září a říjen. „Cílíme na měsíce mimo hlavní návštěvnickou sezónu, kdy je situace poměrně dobrá,“ vysvětluje mluvčí hejtmanství Jana Pavlíková. Zájem o příspěvek byl obrovský, vyčerpáno je aktuálně už kolem 2,5 milionu korun. Ubytování momentálně v kraji nabízí téměř 600 poskytovatelů.

Zvýšení turismu v létě je pro ubytovací zařízení, restauratéry a další poskytovatele služeb velmi důležité. Ačkoli momentální čísla vypadají pozitivně, ve srovnání s posledním předpandemickým rokem 2019 se stále jedná jen o zlomek tehdejších počtů. Za první pololetí prvního roku se v kraji ubytovalo 118 tisíc turistů, průměrně tu strávili pět dní. O dvě léta dozadu to ale bylo podle dat ČSÚ za stejné období téměř pětkrát tolik.