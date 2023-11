Vozidlo s kamerou má objet danou lokalitu dvakrát, aby systém Cam - car objektivně odhalil neplatiče.

Parkovací automat. Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Asi čtrnáct automatů na parkování v Karlových Varech bude muset být nahrazeno nebo doplněno modernější technologií. Je to zapotřebí proto, aby mohl být spuštěn nový systém monitorování parkování, který funguje už v Praze nebo Plzni. Pořízení jednoho takového automatu přijde město asi na 300 tisíc korun.

Pořízení systému Cam – car, jak se monitoringu ve zkratce říká, schválili karlovarští zastupitelé na svém jednání minulý týden. Jde v podstatě o kameru umístěnou ve služebním vozidle městské policie, které bude jezdit po městě, kamera bude snímat, zda lidé za parkování zaplatili. „Systém bude řešit jak stání rezidentů, tak i parkování uhrazené v automatech. Uvažujeme i o kontrolách v lázeňském území,“ informoval na zastupitelstvu velitel strážníků Marcel Vlasák. „Jakmile začne fungovat Cam – car, radní Bursík se pustí do rozšíření rezidenčního stání. V Tuhnicích například uvažujeme rozdělení doby – od osmi do sedmnácti hodin by zde mohla za poplatek parkovat veřejnost, v ostatní čas by pak parkování bylo vyhrazeno pro obyvatele Tuhnic,“ doplnila ho primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Na zastupitelstvu také zaznělo, že dané vozidlo projede danou lokalitou dvakrát po sobě, aby snímací zařízení objektivně vyhodnotilo, zda někdo parkuje načerno.

„Aby nový systém mohl začít fungovat, je potřeba vyměnit nebo patřičným modulem dovybavit ještě několik parkovacích automatů, aby na nich bylo možné při úhradě parkovného zadat registrační značku vozidla,“ upřesnila mluvčí radnice Helena Kyselá. „Na území města máme celkem dvacet sedm parkovacích automatů, z nichž asi polovina umožňuje jen placení mincemi. Cena jednoho automatu, kde se dá platit kartou, se před časem pohybovala kolem 250 tisíc korun. Ty, do nichž se udává SPZ, jsou dražší,“ vysvětlil Lukáš Siřínek, šéf Dopravního podniku Karlovy Vary, který má parkovací automaty na území Karlových Varů ve své správě.

Na pořízení Cam – caru uvolnili zastupitelé čtyři miliony korun. „V této částce je hardware včetně kamer, software a jeho údržba. Zatím není jisté, zda výběrové řízení na pořízení systému stihneme ještě v letošním roce, protože si zatím musíme provést průzkum trhu, v rámci něhož zjistíme, jaké jsou možnosti a nabídky,“ uzavřel mluvčí radnice Jan Kopál. Než tedy Cam – car začne fungovat, bude to ještě pár měsíců trvat.