Jenomže, jak nyní uvedl pro Deník náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci), město ji nevyužije a má v plánu ji nechat zbourat. Hlasatelnu odkoupily Karlovy Vary od soukromé firmy Kapune Group, která ji před pár lety získala v dražbě asi za 130 tisíc korun. Předsedou představenstva této akciové společnosti je Adam Šlechta, karlovarský podnikatel a kdysi významný člen místního sdružení ČSSD.

„Původně jsme tento objekt chtěli zrekonstruovat. Máme zde záměr vybudovat toalety pro veřejnost, která se bude nacházet na tribuně. Projektant nám ale sdělil, že budovu je lepší zbourat, toalety se do ní nevejdou, a postavit tak novou,“ informuje náměstek Vaněk.

Na dotaz, zda není škoda vynaložených peněz a že společnost Kapune Group ji před lety získala za mnohem méně, Vaněk odpovídá: „Ano, je to nemilé. Vím, že to koupili asi za 120 tisíc korun, ale my bychom bez souhlasu pana Šlechty byli v patové situaci. Ten nám řekl, buď si to kupte a nebo počítejte s tím, že já se k vašim záměrům budu stavět negativně.“ Jak náměstek primátorky doplnil, společnost Kapune Group vybudovala kdysi do hlasatelny nové přípojky, které znalec ohodnotil asi na 350 tisíc korun.

Šlechta připomněl, že budovu kupovala akciová společnost před 10 lety zhruba za 130 tisíc korun. „Vydražila ji, nebyli jsme jediní, kdo měl o ni zájem. Město ho ale neprojevilo. My jsme zde zvažovali dvě možnosti využití – buď toalety s občerstvením a nebo masérnu, obě dvě projekční varianty územní plán umožňoval. Jenomže budova stála a stojí i dále na pozemku města, k němuž jsme my neměli přístup, a to ani pro chodce, ani vozidla. To jsme se snažili řešit s Karlovými Vary, ale bezúspěšně,“ vypráví podnikatel. Podle něho firma během těch let jednala s nejedním vedením města, ale bez výsledku, a celá anabáze tak spěla k soudnímu sporu. „Chtěli jsme to uzavřít, protože ani banka by nám na projekt, který by nebyl napojen na příjezdovou komunikaci, neposkytla úvěr. A tak jsme se se současným vedením dohodli, že město od nás hlasatelnu odkoupí,“ vysvětluje Šlechta, který přiznává, že k radnici přístupný nebyl, což ale podle něho způsobilo samo město svou nevstřícností. „Město nemělo chuť jednat se mnou a já s ním také ne,“ konstatuje.

Odmítá, že by Kapune Group na transakci vydělala extra velké peníze. Kupní cenu 700 tisíc bez DPH neurčil ovšem žádný znalec, ale vzešla ze vzájemné dohody obou stran. „Když si spočítáte inflaci za ty roky, investice do přípojek, tak ten zisk nebyl velký. Původně jsem navrhoval i směnu, ale to město neakceptovalo. Dal jsem návrh na nějakou částku. Kolik to bylo? Asi milion. To však radnice odmítla, až jsme se nakonec dohodli na této sumě,“ dodává podnikatel Šlechta, který byl velice překvapen, že se hlasatelna bude bourat. „Opravdu? Tak s tím jsem nepočítal,“ uzavírá.