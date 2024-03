Na webových stránkách magistrátu města mají zájemci možnost sledovat aktuální data o ovzduší. Týkají se ale pouze lázeňského území.

Konečně. Karlovy Vary tento týden zpřístupnily informace ke kvalitě ovzduší na území lázeňského města. Ačkoliv monitoring schválili zastupitelé už v loňském červnu, občané mají k datům přístup až nyní. V momentě, kdy se redakce Deníku k portálu připojila, nebyly tam právě lichotivé zprávy o situaci. Systém totiž aktuálně hlásil červenou barvu, tedy špatnou kvalitu ovzduší v lokalitě kolem měřící stanice na Divadelním náměstí a doporučoval lidem, že pokud cítí kašel nebo dráždění v krku, mají omezit venkovní aktivity. Pár minut na to už ale ukazoval, že kvalita ovzduší je vyhovující. Chvilku na to se znovu ovšem situace vrátila k výrazné červené barvě a do té pak spadla i stanice v ulici I. P. Pavlova.

„Systém jsme zpřístupnili na stránkách města před pár dny. Zájemci díky němu uvidí stav na třech měřících stanicích. Jde o aktuální informace. Když sjedou návštěvníci stránek o něco dolů, nabídne jim systém historická data, která se dají po pravé straně rozkliknout a lidé tak uvidí kvalitu ovzduší v grafické podobě od začátku měření,“ uvedl mluvčí radnice Jan Kopál.

Upozornil, že průměrná data k danému měsíci jsou znázorněna na grafu pomocí teček. „Křivka například u pevných části, která se klene nad osou, pak říká, jaké byly maximální hodnoty v daném měsíci,“ vysvětlil.

Kvalitu ovzduší měří Karlovy Vary od července loňského roku na třech místech, a to na zmiňovaném Divadelním náměstí, v ulici I. P. Pavlova a pak ještě v Zahradní ulici. Jde tedy jen o monitoring v lázeňském území, kde je minimum aut, a nevykazuje tak relevantní data o stavu vzduchu v krajském městě. Původně se systém měl přitom spustit právě proto, aby se vědělo, jak vysoké jsou emise v zatížených částech města, aby měření bylo zkrátka objektivní. Kdysi stávala měřící stanice u exponované křižovatky u Becherovky. Ještě před rokem město uvažovalo o stanici například na Růžovém Vrchu, jenomže tento záměr se nakonec z celého procesu nějak vytratil. „Jedna stanice by měla být ve Dvořákových sadech, druhá u Morového sloupu pod Zámeckým Vrchem, třetí pak v obchodně správní části města. Nabízí se například sídliště na Růžovém Vrchu," říkal vloni v únoru náměstek primátorky Martin Dušek.

V červnu pak přišla překvapivá zpráva, že monitoring nespouští město prioritně pro informovanost veřejnosti, ale pro Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád, která musí tyto informace zapracovat do své výroční zprávy. Změny kolem této problematiky pak představitelé města Dušek a radní Petr Bursík vysvětlovali tak, že si vzájemně vyměňovali kompetence. Otázkou stále zůstává, zda se bude kvalita ovzduší někdy měřit v některé exponované části města. „Přednesu tento dotaz na komisi pro lázeňství. Já nevím, zatím jsem to neřešil,“ poznamenal v prosinci Bursík. „Nevím, proč došlo v tomto projektu ke změnám. Vyměnili jsme si na radnici kompetence. Bohužel nedošlo k tomu, co se říkalo,“ reagoval v závěru roku náměstek Dušek.