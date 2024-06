„V dnešní době, kdy má každý mobilní telefon nebo chytré hodinky, datumovka nedává smysl,“ vysvětluje rozhodnutí zahradníků jejich šéf Stanislav Dvořák.

U květinového data se vyfotografoval nespočet turistů. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Lázeňské město Karlovy Vary přišlo definitivně o jednu z velkých tradic a symbolik, s níž se vyfotografoval nespočet turistů, a to i těch zahraničních. Letos totiž nebylo v čele Smetanových sadů, za nímž se tyčí Alžbětiny lázně, vysazeno tolik oblíbené květinové datum. A vysazovat se už ani nebude.

„Kalendář je u hlavní pošty zrušen z důvodu plánované změny. V dnešní době, kdy má každý mobilní telefon nebo chytré hodinky, datumovka nedává smysl. Máme v úmyslu ve Smetanových sadech provést zahradní výsadbu, která bude ladit s dobou a lidi osloví. Nejpozději v druhé polovině června se změny v sadech objeví,“ odpověděl písemně na dotaz Karlovaráků Stanislav Dvořák, ředitel městské společnosti Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, která měla vždy výsadbu kalendáře na starosti.

Květinový kalendář byl raritní proto, že se každé ráno přesazovaly květiny, aby odpovídal reálnému datu. Turisté tak měli památku přímo s konkrétním datem pořízení fotografie. Jak připomněl karlovarský historik a člen opozičního politického hnutí KOA Jiří Klsák, kalendář se začal ve Smetanových sadech vysazovat po sametové revoluci. „Předtím tam stál ruský vojín, který byl po roce 1989 demontován,“ uvedl historik a pokračoval: „Je to velká škoda, že město přišlo o tento kalendář. Byla to symbolika, která k tomuto místu už neodmyslitelně patřila, šlo o novodobou tradici, u níž se fotografovali turisté a vlastně tím sloužila i k propagaci našeho lázeňského města. Určitě tam datum nebylo kvůli tomu, aby lidé věděli, kolikátý den v měsíci je.“

Podle PR manažerky Lázeňských lesů Martiny Netvichové se změna bude lidem líbit. „Bude tam něco jiného, co se bude také obměňovat, je to ale překvapení, proto nechceme zatím prozrazovat, co to bude,“ reagovala Netvichová. Že se Karlovaráci kvůli zrušení květinového kalendáře zlobí? „Chápeme, že změna může bolet, ale paní zahradnice je šikovná, má zajímavé nápady. Věříme, že se změna ujme,“ reagovala.