Velké ekonomické ztráty mají Karlovy Vary kvůli koronavirové pandemii. Meziroční rozdíl v příjmech města jen za první dva měsíce činí téměř 22 milionů. To odpovídá běžným ročním nákladům města na opravu a údržbu komunikací, které letos mají být 20 milionů korun. Město kvůli špatné ekonomické situaci muselo už zrušit veškeré úvahy o opravách klubu v letním kině za 13 milionů korun. Definitivně tak končí.

Propad z výběru poplatků z pobytu je oproti loňsku 4,4 milionu korun. Za takové peníze by lázeňské město mohlo například uspořádat ještě jedno Karlovarské kulturní léto, jehož rozpočet je letos stanoven na 4 miliony korun. Nebo by za to mohli opravit ještě jednou Goethovu stezku, která vyjde na 4,1 milionu. Téměř by z toho také zaplatili provoz Kanceláře architektury města, která stojí 5,5 milionu ročně.

„Bohužel, skutečnost je taková, že propad v příjmech ani neodpovídá předpokladům, které jsme měli. Chodí nám žádosti podnikatelů, kteří hospodaří v městských prostorách, o odpuštění nájmu. Zatím jsme nic neodpouštěli, lidé mají posunutou splatnost do konce roku. Musíme zkrátka počkat, jak dopadne hospodaření města,“ vysvětlila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Podle jejího náměstka Tomáše Trtka (ANO) město peníze na účtu mít musí. „Nemůžeme si dovolit dostat se do platební neschopnosti. Ten meziroční propad příjmů je velmi zásadní,“ upozornil Trtek s tím, že sice stát dotuje ve velkém společnost, o to víc ale krátí finančně samosprávy. Proto bude muset lázeňské město šetřit a některé investice zřejmě ponížit. Jaké však, ještě není rozhodnuto.

„U dani z příjmů u fyzických osob registrujeme pokles o 30 procent, což činí skoro 3 miliony. Příjmy klesly i v jiných kapitolách, samozřejmě jde například o vjezd do lázeňského území. Největší rozdíl je u daní z hazardu, které oproti loňsku zatím klesly o 7,3 milionu korun,“ upřesnil náměstek Trtek a dodal, že velkou finanční zátěží je nyní pro město i provoz Dopravního podniku, kterému Karlovy Vary ve velkém sanují propad ze zisku.