Karlovaráci se mohou snadno zbavit objemného odpadu

V Karlových Varech se uskuteční opět svoz objemného odpadu. Na více než šesti desítkách stanovišť nechá město v průběhu dubna a května postupně rozmístit velkoobjemové kontejnery určené pro odložení nepotřebných věcí z domácností. Do nádob bude možné vyhodit komunální odpad větších rozměrů, který se nevejde do běžných popelnic. Přísnější legislativa ale výrazně omezuje druh odpadu, který je možné v rámci této svozové akce do kontejnerů vyhodit.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Redakce