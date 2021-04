Jedním z nejvíce postižených měst, která doplatila na následky koronavirové pandemie v cestovním ruchu, jsou bezesporu Karlovy Vary. Lázeňské město je na turismu závislé. V loňském roce bylo přitom prvním, které se rozhodlo podpořit turismus takzvanými vouchery. V principu nešlo o přímou podporu samotných návštěvníků, ale místních podnikatelů.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkSituace se oproti loňsku nezlepšila, naopak se ještě zhoršila. Jak to bude letos s podporou cestovního ruchu ze strany krajského města, se Deník zeptal primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO).

Půjdou Karlovy Vary podobnou cestou jako loni a podpoří turismus vouchery?

Pro letošní rok podpořilo město cestovní ruch příspěvkem dvanáct milionů korun. Tyto finanční prostředky mají být využity na podporu cestovního ruchu. I v letošním roce budeme pokračovat s kampaní Karlovy Vary – město zážitků. Předpokladem ale samozřejmě je, že se uvolní možnost cestovat.

Myslíte si, že budou moci do Karlových Varů přicestovat i zahraniční turisté, na kterých je mnoho zdejších hotelů a ubytovacích zařízení závislých?

Bohužel se situace kolem pandemie zatím vyvíjí tak, že ani letos nebudeme zřejmě moci počítat s výrazným zastoupením zahraničních návštěvníků, prozatím kalkulujeme především jen s těmi českými. Ohledně zahraničí věříme alespoň v možnosti cestování hostů z Německa a blízkých okolních států. Kampaň máme již připravenou a v současné době čekáme, až se pandemická situace uklidní a bude možné zase cestovat. Stále doufáme v letní měsíce.

Plánuje vedení města i akce na podporu turismu?

Stejně jako v minulém roce chystáme Karlovarské kulturní léto, kterým chceme oslovit nejen návštěvníky našeho města, ale zejména místní obyvatele. Takový byl záměr už v loňském roce.

Ať se bude jednat o koncerty u hotelu Thermal, nejrůznější workshopy, aktivity pro děti. Připravujeme také léto na Rolavě, autokino na letišti Karlovy Vary a spousty dalších aktivit.

Vedení města počítá s tím, že by další Karlovarské kulturní léto mohlo začít už na přelomu dubna a května s tradičním Zahájením lázeňské sezony. Intenzivní kulturní program by pak měl pokračovat i v letních měsících. V tomto období chystá vedení města kulturní akce na každý víkend až do tradiční akce nazvané Vary září.

Připomeňte, prosím, kolik na podporu turismu dalo město v loňském roce.

V minulém roce se město snažilo okamžitě cestovnímu ruchu pomoci a z rozpočtu uvolnilo celkem 50 milionů korun. 10 milionů bylo použito v rámci kampaně Vary voucher, která hotelům v těch nejtěžších chvílích opravdu pomohla. 35 milionů korun jsme pak použili na celostátní kampaň a 5 milionů na Karlovarské kulturní léto.

Díky této pomoci se nám podařilo cestovní ruch a zejména zaměstnanost v tomto oboru podpořit. Nikdo ale nečekal, že na podzim se vlna covidu vrátí a bude trvat tak dlouho.

Jak ještě město pomáhá místním podnikatelům v turistickém ruchu?

Další pomoc z města byla namířena na podporu restauračních provozů. Pronájem předzahrádek jsme snížili na 50 procent, pomohli jsme také lázeňským hotelům s platbami za odběr vřídelní vody nebo tepla.