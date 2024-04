Do oslav byly zařazeny akce, které navazují na hodnoty, díky nimž byly Karlovy Vary do UNESCO zapsány.

Karlovy Vary se chystají na první velké oslavy UNESCO | Video: Kopecká Jana

Letos v červenci tomu budou už tři roky, co byl lázeňský trojúhelník zapsán na seznam UNESCO. Zcela poprvé se ale v Karlových Varech chystají slavnosti, které budou právě na světové dědictví zaměřeny. Ty se uskuteční nadcházející víkend, a to konkrétně ve dnech 12. až 15. dubna. Jde o předzvěst oslav Mezinárodního dne památek a historických sídel, které připadají na 18. duben.

Jak říká Lucie Vodenková, site manažerka pro UNESCO a zaměstnankyně Kanceláře architektury města (KAM), město Karlovy Vary by bylo rádo, kdyby se z prvního ročníku stala tradice. „Smyslem této akce je zvýšit povědomí lidí o UNESCO, o kulturním dědictví a o ochraně památek. Proto byly do oslav zařazeny akce, které navazují na hodnoty, díky nimž byly Karlovy Vary do UNESCO zapsány,“ vysvětluje Vodenková.

Do programu během čtyřdenních oslav byla zařazena především Zámecká věž, kde je umístěna expozice UNESCO. Zde bude například zahájena výstava Slavní návštěvníci Karlových Varů, ale zájemci budou moci v prostorách Zámecké věže využít i workshopy – továrnu na oplatky nebo výrobu porcelánu. O zábavu se zde pak postará Viktor Braunreiter se svým Pouličním divadlem. „Na střeše nedaleké Mlýnské kolonády budeme pořádat komentované prohlídky a uskuteční se zde také módní přehlídka studentů uměleckoprůmyslové školy,“ pokračuje site manažerka UNESCO.

Aby se zdejší lázeňské stezky dostaly více do povědomí, vyrazí zájemci v sobotu 13. dubna na nordic walking kolem vyhlídek v lázeňské terapeutické zóně. V Císařských lázních se pak v neděli 14. dubna uskuteční přednáška o pozitivních dopadech pití karlovarských pramenů.

Zdroj: Kopecká Jana

„Do oslav se zapojily i soukromé subjekty, jako Becherovka, která v pátek a v sobotu nabídne netradiční večerní komentované prohlídky, nebo sklárna Moser, jež předvede ukázku sklářského řemesla, které je rovněž součástí UNESCO. Hotel Imperial pak umožní vstup veřejnosti do jinak nepřístupných prostor, a to do svého kinosálu, kde vystoupí Lukáš Hejlík, a také do soukromého zahradního pavilonu. V restauraci Paris hotelu Imperial se bude také podávat tříchodové karlovarské menu, polévka bude z vřídelní vody,“ dodává Vodenková s tím, že v tyto dny bude lanovka z Divadelního náměstí k hotelu Imperial jezdit zadarmo.

Součástí oslav bude rovněž možnost zapojit se do návrhů k obnově Dvořákových sadů, kterou plánuje právě KAM. Dotazník k tomuto záměru bude možné v těchto sadech vyplnit v sobotu 13. dubna mezi 12. až 16. hodinou.