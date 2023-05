Bohatý program, do něhož je zapojeno území od Puppu až po Alžbětiny lázně, nabídne během tří dnů řadu tradičních akcí i koncertů.

Lázeňské město Karlovy Vary znovu po roce zahajuje lázeňskou sezónu, tentokrát s mimořádným číslem 666. Jak zdůrazňují představitelé města, není to jen akce pro návštěvníky a obyvatele města. "Je to také oslava jedinečného přírodního bohatství a historie, tedy hlavních atributů věhlasu města, prosperity lázeňství, cestovního ruchu a všech navazujících oborů,“ uvádí primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Vloni bylo součástí programu odhalení nové sochy Karla IV. na Divadelním náměstí. I když letos nebude zahájení zpestřeno žádnou takovou mimořádnou akcí, ti, kteří se oslav účastní, se dočkají také novinky, a to prvního ročníku Beer and Grill Festu před hotelem Thermal.

Město Karlovy Vary do akce zapojilo široké území, kde se uskuteční řada koncertů, jarmarků, tradiční žehnání pramenů a projde jím i historický průvod.

Oprava Císařských lázní finišuje, náklady se vyhouply přes miliardu

Zahájení začíná už v pátek v Městském divadle, kde významné osobnosti získají Cenu města nebo čestné občanství. Od pátku až do neděle 7. května se ve Smetanových sadech koná Řemeslný jarmark, jehož součástí budou i atrakce pro děti. "Dorazí opět oblíbený sklář s dílnou na kolečkách, představí se také drátenice, krajkářka, výtvarnice, která láká na originální kresbu na utěrky a prostírání, chybět nebudou výrobci svíček a mýdel. V prodeji budou minerály surové i broušené, šperky, kožené výrobky, nože, keramika, dřevěné hračky, nejrůznější dekorace a textil a také aromakosmetika. Chybět nebude stánek s vínem rodinného vinařství z Moravy, pražená káva, mok z malého pivovaru, langoše, trdelník. Pro děti ve Smetanových sadech vyroste oblíbená tvořivá dílna a také historický kolotoč, který se bude v sobotu i v neděli točit zdarma. Děti se také zabaví na Královské cestě plné úkolů, a to v neděli od 10 do 16 hodin," informuje mluvčí radnice Helena Kyselá.

Hlavní den oslav už tradičně patří sobotě. V 10 hodin na Mlýnské kolonádě totiž bude požehnáno karlovarským pramenům. Tohoto slavnostního aktu se tentokrát ujme papežský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. V sobotu pak projde městem i historický průvod družiny zakladatele města Karla IV. "Ta se vydá na průvod ze Sadů Karla IV. u Císařských lázní v 15 hodin, projde přes Mlýnskou kolonádu a svou pouť zakončí ve Smetanových sadech. Sedmdesátičlenný průvod rytířů, kejklířů a tanečnic v podání souboru Rytíři Koruny České povede sám Karel IV. na koni. Spatřit ho můžete i po skončení průvodu ve Smetanových sadech, které se z části promění na historické ležení a uskuteční se zde také hostina Karla IV. s tancem, rytířskými souboji a divadelními kousky pro krále a jeho dvůr," pokračuje Kyselá.

Zanedbané psy kdosi vyhodil u Čichalova. Kvůli dlouhým chlupům se nemohli hýbat

Kdo má rád historii a kostýmy, tak by si určitě neměl nechat ujít také prezentaci Spolku panstva na tvrzi Žíželeves na Tržní kolonádě od sobotní 11. až 18. hodiny, který přenese kolemjdoucí do 19. století. "Členové tohoto spolku budou oblečeni do šatů ve stylu biedermeier a předvedou tanec 19. století. Potkat dámy, pány i děti v úchvatných róbách mohou zájemci nejen na Tržní kolonádě, ale také v sobotním ranním průvodu od Thermalu na Mlýnskou kolonádu před žehnáním pramenům," upozorňuje mluvčí Kyselá.

Ani letos nepřijdou zájemci o oblíbené Porcelánové slavnosti, které se ale z prostranství před GH Pupp přesunuly na třídu T. G. Masaryka před GH Ambassador Národní dům. "Krásu porcelánu budou moci lidé obdivovat před Národním domem i v jeho útrobách. Výstava Prostřené stoly bude k vidění v sále Orpheum, v prodejních stáncích v Zeyerově ulici mohou zájemci nakoupit český porcelán za výhodné ceny, pro rodiny s dětmi bude připravena Porcelánová školička," dodává mluvčí magistrátu.