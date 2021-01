Mohou se obrátit na linku Senior Pointu, jejíž číslo je 607 038 759. Už totiž delší dobu slouží pro lidi, kterým je více než 60 let a ocitli se v izolaci nebo karanténě, ale mohou si na ní objednat i nákup základních potravin a léků v rámci bezplatného dovozu.

„Uvědomujeme si, že registrace prostřednictvím internetu může být pro některé seniory překážkou. V Karlových Varech žijí zhruba tři tisícovky obyvatel starších osmdesáti let. Řada z nich registraci zvládne sama nebo s asistencí rodiny, blízkých či sousedů. Těm, kteří ale pomoci svého okolí využít nemohou, nabízíme asistenci našeho Senior Pointu. V případě, že by zájem o tuto pomoc města byl velký, máme v záloze další operátory. Nabídl nám je jeden z karlovarských hotelů, který by vyčlenil několik svých zaměstnanců, pro něž v současné době nemá práci,“ uvádí primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Linka bude v provozu v pondělí a ve středu vždy od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 a v pátek od 8 do 14 hodin.