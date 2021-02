Po odvolání ředitelů Petra Polívky, který vede Karlovarský symfonický orchestr (KSO) a Petra Kroppa, šéfa Kanceláře architektury města (KAM), se strhla lavina protestů. Po rozhodnutí rady, že oba ředitelé ve funkcích končí k 28. únoru, a následně bude na tyto posty vyhlášeno výběrové řízení, rezignoval na svou funkci šéfdirigent KSO Jan Kučera, který patří mezi nejvšestrannější české umělce.

Odvolaný ředitel Karlovarského symfonického orchestru Petr Polívka. | Foto: Deník / Redakce

„Mohu to potvrdit. Jan Kučera podal výpověď na základě, cituji, bezprecedentního odvolání ředitele KSO. Na svou funkci rezignuje s okamžitou platností,“ říká Polívka. Podle něho má rada právo jej odvolat, protože KSO je městská příspěvková organizace, ale kritizuje postup, jakým to radní udělali. „To byl buranský způsob a navíc bez výstrahy. Ještě před půl rokem, když začala rada odvolávat ředitele třech příspěvkových organizací, jsem se primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) ptal, zda hodlá odvolat i mě. Bylo mi řečeno, že v žádném případě. Totéž zopakoval i náměstek Tomáš Trtek (ANO). Nyní otočili a já musím radikálně měnit své plány, a to profesní i soukromé,“ uvádí Polívka. Na dotaz, zda se město zajímalo o práci a činnosti KSO Polívka uvedl, že nikdy. „Vždy se mnou mluvili jen o penězích, o plánech a budoucnosti KSO ne. A teď chtějí novou vizi…“ žasne Polívka.