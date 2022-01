"Tatínek zemřel po dlouhé nemoci. Rozloučíme se s ním na veřejném pohřbu, který bude 13. ledna v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli od 11 hodin," sdělila dcera historika Stanislava Burachoviče Martina Burachovičová. Historik zemřel ve věku nedožitých 71 let. Za svůj život napsal více než 100 publikací, článků i odborných studií. "Hodně toho pro naše město a jeho historii udělal. Zasadil se například o založení Klubu přátel Karlovarska i Nejdlovy historické semináře," připomněla dcera. Nejdlovy semináře se konají každý rok na počest karlovarského patriota a vlastivědného badatele Karla Nejdla.

Stanislav Burachovič se narodil v Karlových Varech a svému rodnému městu zůstal věrný. Vystudoval historii, knihovnictví a informační vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už po ukončení studií v roce 1976 nastoupil na pozici odborného pracovníka v Muzeu Karlovy Vary. Byl specialista na vlastivědu a kulturní dějiny Karlových Varů a celého Karlovarského kraje. Zaměřoval se nejen na památky a umění západočeských lázní, ale i hornictví, písemnictví, zajímaly ho i česko-sudetoněmecké vztahy. Německy i anglicky uměl velmi dobře. Přednášel tedy nejen místním obyvatelům, ale také německy a anglicky v zahraničí – nejvíce v Německu a Rakousku. Ve výčtu jeho publikací nechybí ani ty, které se zabývají tajemnými místy regionu: Bájné bytosti Karlovarska (2009) či Magická místa Karlovarského kraje (2013, 2015), nebo ty, které vyzdvihují známé osobnosti, jež Karlovarský kraj navštívily: Karlovy Vary: Slavní návštěvníci – Karlsbad: Berühmte Besucher – Carlsbad: Famous visitors – Karlovy Vary: Proslavlennyje gosti (2007), Lexikon osobností Karlovarska (2009) nebo Slavní návštěvníci Karlových Varů (2003).

Stanislav Burachovič Karlovarsko miloval. I proto jeho parte nese toto jeho vyznání právě z knihy Magická místa Karlovarského kraje: "Vždy, když na podzim kráčím krasosmutnou krajinou Karlovarska, po té nesčetnými generacemi a věky zbrázděné zemi mého rodného kraje, cítím zvláštní neklid. Chodidly, póry kůže, do očí a hlavně do duše nasávám neomylné a sladkobolné tušení věčnosti. Tam, kde je věčnost, je nablízku i smrt, bez níž není života a vzestupu."

Galeristé vzpomínají na Ivanu Klsákovou jako na anděla, který dokázal nabít své okolí energií. "Ivanka Klsáková pracovala v Galerii umění od roku 2005, v roce 2011 se stala kurátorkou nově otevřené Interaktivní galerie Becherova vila. Tuto pobočku naší galerie dokázala během chvíle naplnit kreativními nápady a činorodostí, svým elánem byla příkladem pro své podřízené i ostatní kolegy a kolegyně. Vedla ji příkladně až do jara loňského roku, kdy onemocněla vážnou nemocí, ale my všichni věřili, že se k nám vrátí. Víme, že se svou nemocí bojovala statečně, s velkou vůlí a srdcem dlouholeté sportovkyně. Bude se nám po ní stýskat o to více, že byla povahou tak neskutečně milá, vstřícná a plná optimismu a chápavé empatie pro každého," napsal ředitel galerie Jan Samec. "Vnímáme její nečekanou a předčasnou smrt jako apel, že si máme vážit našeho zdraví a opatrovat je. Její odkaz budeme opatrovat a brát jako výzvu, jak naplnit naše životy vstřícností a láskou, abychom jim dali hlubší smysl. S touto zprávou se nám nezačíná nový rok lehce, přesto nezbývá, než se s tak krutou skutečností smířit a útěchu hledat ve vzpomínkách na naši Ivanku," dodal.