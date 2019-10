Ostrá slovní přestřelka se dá očekávat na úterním karlovarském zastupitelstvu mezi koalicí (ANO, ODS a Karlovaráci) a opozicí (KOA, Piráti). Důvodem je prodej mateřské školy v ulici Krále Jiřího za necelých osm milionů korun.

Město Karlovy Vary se rozhodlo, že prodá mateřskou školu v ulici Krále Jiřího, kterou před více než deseti lety pronajalo soukromému zřizovateli. Už tehdejší pronájem za účelem provozování soukromé mateřinky veřejnost i opozice kritizovala. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Objekt, v němž školka sídlí, se totiž nachází v jedné z nejlukrativnějších karlovarských lokalit a je to poslední podobné zařízení v centru města. Školku město přes protesty rodičů v roce 2008 pronajalo soukromému provozovateli. Tehdy měli lidé obavy z navýšení školného, což se potvrdilo. Město pronájem obhajovalo nedostatkem peněz na nutné investice a stejné argumenty zazněly i nyní, kdy současné vedení města hodlá nebytové prostory v objektu prodat. „A to pronájemkyni školky Michaele Kemrové Linhartové. Investice do objektu by stály miliony. Školka tam ale zůstane, a to po deset let. Toto věcné břemeno je součástí smlouvy,“ zdůraznil náměstek Tomáš Trtek (ANO). Město si podle něj ve smlouvě vyhradilo i předkupní právo. Jenomže opozice s prodejem nesouhlasí. „Už při prvním pokusu o prodej před lety jsme argumentovali tím, že není rozumné, aby se město zbavilo jednoho z posledních prostorů v lázeňském území, kde je občanská vybavenost, tedy školka. Preferoval bych zachování nájmu, byt se snížením na umoření nutných investic,“ uvedl zastupitel a bývalý primátor Petr Kulhánek (ANO).