Nájemkyně Michaela Kemrová si tak kupuje za 7,8 milionu korun nebytové prostory mateřské školy v ulici Krále Jiřího. Opoziční zastupitel Josef Janů (Piráti) argumentoval, že prodej je špatně připravený a navrhl proto, aby se bod z jednání stáhl. I když jeho názor podpořili i komunisté či členové KOA, nepodařilo se mu to.

Objekt si před deseti lety od města pronajala Kemrová, která je manželkou nynějšího zastupitele za ANO Viktora Linharta, za účelem provozování soukromé školky. Už tehdy se kvůli tomu zvedla vlna nevole, a to především ze strany rodičů. Jedním z důvodů, proč město nyní prostory prodává, jsou potřebné investice. „Mám pocit, že se tu ale nebavíme o ekonomických otázkách, ale o tom, kdo objekt kupuje,“ reagoval náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO) na fakt, že zastupitel jeho strany je manželem Kemrové. „Město není schopné investovat do školky deset až patnáct milionů. Kdy by se nám tyto prostředky asi vrátily?“ poznamenal. Podle opozice je cena nízká. Trtek však připomenul, že cenu v posudku stanovil znalec . „Mně vadí hlavně to, že žádná městská školka v této lokalitě už nebude,“ konstatoval Vlastimil Lepík (KOA). „Kdo nám zaručí, že po deseti letech, co tam bude muset kupující na základě smlouvy školku provozovat, se z toho nestane něco jiného?“ upozornil Petr Kulhánek (KOA).

Linhart se hlasování zdržel kvůli střetu zájmu a prodej nechtěl komentovat, Kemrová se k případu v telefonu odmítla vyjádřit.