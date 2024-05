Karlovarští řidiči se musí opět po pár týdnech obrnit trpělivostí. Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary (ŘSD) totiž v těchto dnech opravuje takzvané mostní závěry na karlovarském průtahu u Kauflandu a provoz je tam omezen.

Na karlovarském průtahu opravují silničáři mostní závěry. Doprava opět vázne | Video: Kopecká Jana

Doprava tak vázne, což pocítili řidiči už v pondělí 20. května ve směru od Ostrova na Sokolov. Kolona se začala tvořit už před Elitou. „Vyměňujeme gumy na mostním závěrech. Práce by měly skončit do pátku, ale hodně záleží na počasí. Pokud bude pršet, jak meteorologové předpovídají, opravy budeme muset přerušit,“ vysvětluje vedoucí provozu ŘSD Jiří Baloun. Slibuje, že další práce by provoz na této rychlostní komunikaci už letos neměly omezit. Vloni se uskutečnila rozsáhlá oprava a průtah by měl vydržet minimálně dalších deset let.