Karlovy Vary v sobotu 18. května hostí 11. ročník oblíbeného běžeckého závodu.

Z karlovarského půlmaratonu je festival. Novinkou je trať dlouhá deset kilometrů | Video: Kopecká Jana

Už po jedenácté budou Karlovy Vary hostit oblíbený závod nejen pro profesionální sportovce, ale i amatéry. V sobotu 18. května se koná Mattoni Karlovy Vary Running Festival. Jedenáctý ročník má několik novinek. Změny doznal nejen samotný název, z akce se stal běžecký festival, ten navíc nabídne i novou trať – v sobotu ve 14 hodin poprvé vyběhnou závodníci na desetikilometrovou trasu vedoucí především přes lázeňské území.

„Ne každý si totiž troufne na půlmaraton, je to velmi náročné. Myšlenku nabídnout kratší trať máme v hlavách už dlouho. Letošní ročník tak přinese běžecké festivaly. Running festival nebude jen v Karlových Varech, ale napříč celou Českou republikou. Začínáme s ním ale právě v Karlových Varech,“ uvedl Igor Murko, projektový manažer Run Czech.

Karlovarskému právníkovi shořela ve Svatošských skalách auta. Věc řeší policie

Vedle nové desetikilometrové tratě a hlavního půlmaratonu nabídne i letošní akce už tradiční závod Rodinná míle a podruhé také Bambini run, který je určen pro nejmenší děti, a proto je délka také velmi krátká, od 100 do 200 metrů.

„Cílem závodu je samozřejmě podpora aktivního trávení volného času. Akce má ale významný vliv i na cestovní ruch a těží z ní i místní podnikatelé. Za loňský rok máme hlášený zisk 37 milionů korun. Letos by to mohlo být vzhledem k rozšíření závodu ještě více,“ pokračoval Murko s tím, že hlavní trať je staronová, nevede jen přes lázeňské území, ale táhne se až do Doubí a půjde i kolem Varyády, která je novým partnerem.

Den cyklostezky Ohře letos ozvláštní závod terénních kol i přeshraniční setkání

Running festival letos poprvé spolupracuje i s předními karlovarskými sportovními kluby, a to například HC Energií i VK ČEZ Karlovarsko. Na hlavní trať se za hokejisty postaví kapitán A mužstva Jiří Černoch. „Dlouhý běh nemám příliš rád, je to poprvé, co poběžím závod. Byl jsem vybrán na půlmaraton a chci si to užít,“ komentoval s úsměvem kapitán extraligového týmu. Podobně je na tom i kapitán volejbalového áčka Radek Baláž. „Nikdy jsem nic takového neběžel, bude to pro mě nová zkušenost,“ poznamenal volejbalista, který sdělil, že z VK Karlovarska se závodu účastní i mnoho dětí.

Na novou desetikilometrovou trať se podle Murka postaví kolem šesti set závodníků. Kolik jich bude na festivalu celkem, se zatím nedá říci. Nejpočetnější zastoupení ze zahraničí má Německo, Slovensko a Polsko. Pořadatelé předpokládají závodníky až z 51 zemí. „Karlovy Vary jsou hodně specifické, protože účastníci se nám tady hlásí až na poslední chvíli. Zdejší raritou je pak rodinný běh, kdy jedna čtvrtina závodníků se přihlásí až přímo na místě,“ uzavřel projektový manažer Run Czech.