V Karlových Varech přitom dokonce hrozilo, že se trhy konat vůbec nebudou. "Ne, vánoční trhy budou. Jednali jsme o tom v pondělí ráno a rozhodli jsme se, že trhy zachováme. Je ale pravda, že už tři trhovci nám oznámili, že nemají zájem. Stánky už na místě stojí a přišlo nám líto, že by si lidé nemohli dojít alespoň na svařák," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Vstup na vánoční trhy, které se budou konat opět před Mlýnskou kolonádou, bude jen pro očkované a pro ty, kteří už covid měli. To znamená, že se prostranství bude muset uzavřít. "Vstup bude pod kontrolou, vcházet se bude dvěma branami. Samotní trhovci pak budou mít slevu na nájemném. Letos na trzích opět nebude kulturní program, tedy ani jednotlivá pěvecká vystoupení různých souborů především ze škol. Od první adventní neděle se také rozsvítí světelná výzdoba na promenádě od Thermalu až po Mlýnskou kolonádu," upřesnila primátorka s tím, že toto všechno platí za předpokladu, že nebude vyhlášen lockdown.

Už vloni Karlovy Vary rozsvítily stromeček v předstihu a videozáznam z toho následně odvysílaly on - line formou po internetu. Tak tomu bude nakonec i letos, i když vedení města dlouho váhalo, zda jít opět touto cestou. Mnoha Karlovarákům se to ovšem nelíbí a vedení města za to kritizují například na facebooku Karlovarského deníku. Toto jsou názory z diskuze bez korektury: "Jděte už do p…e to snad není pravda proboha kdy už se ten národ vzpamatuje." "Nechápu když je to venku tak proč by to nemohlo být." "Protože se řídí debilnimy nařízeními naší debilni vlády."

Ostrov naopak rozsvítil vloni stromeček za velké účasti veřejnosti. Letos to bude také živě, ale počet těch, kterým to bude dopřáno, se zřejmě omezí. "Stromeček rozsvítíme s veřejností, řešíme to s hygienou. Je ovšem možné, že prostor oplotíme kvůli omezení počtu lidí. K tomu bude na místě několik stánků," informoval ostrovský místostarosta Marek Poledníček.

Součástí ostrovského adventu bývaly i pravidelné čtyři adventní koncerty. Třetí měl patřit základní umělecké škole, která o své vystoupení ale nechce přijít, proto ho předtočí a následně odvysílá také on - line formou.