Karlovarsko patří k nejsušším místům v republice. Většina veřejné zeleně bude i letos přesto posekána.

Karlovy Vary se proměnily ve step. Déšť sice přijde, ale vydatný nebude | Video: Jana Kopecká

Už několik týdnů čelí karlovarský region nedostatku srážek. To by se mělo změnit ještě v pondělí 5. června, kdy se Karlovarský kraj konečně dočká deště. Pršet má i v nadcházejících dnech, ale srážek v druhé polovině pracovního týdne už nemá být tolik. I přes to, že Karlovarsko skutečně patří v České republice k místu s největšími srážkovými deficity, v Karlových Varech se stále seká tráva na veřejných místech jako v minulosti, kdy nebývala taková sucha.

„Pršet začne v pondělí ve večerních hodinách, vydatněji to pak bude během úterního rána a dopoledních hodin. V další dny očekáváme spíše už jen přeháňky a bouřky. Zatím nepředpokládáme, že by bouřky měly být extrémní. Co se týče přeháněk, budou spíše opravdu lokální a podle toho se mohou lišit také úhrnové srážky na jednotlivých místech regionu,“ řekl meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu z pobočky v Ústí nad Labem Martin Novák, který potvrdil, že nejvíce tak bude pršet skutečně jen v úterý, přičemž odpoledne mají srážky postupně ubývat.

Zatímco v úterý se teploty propadnou na 16 až 18 stupňů, v další dny se budou opět pohybovat v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia. Ty noční by neměly být nižší než 10 stupňů.

„Předpověď budeme v nadcházejících dnech samozřejmě upřesňovat, i co se týče případných bouřek. Je ale pravda, že severozápad republiky, tedy Karlovarský a Ústecký kraj, je nejsušším regionem v republice. Vláhový deficit, který začal před několika lety, se v této části republiky nyní ještě více stupňuje,“ dodal meteorolog.

I přes tyto okolnosti ale městští zahradníci dále pokračují v sekání trávy na veřejných místech. V pondělí vyjeli například do Doubí. „Já bych byla raději, kdyby se tráva sekala. Vysoká tráva mi vadí kvůli mému psovi, kterého pak ani nevidím,“ poznamenává starší žena, která právě venčí svého psa v Tuhnicích, kde dříve stávala kaple. Tuto zelenou plochu zatím sekání totiž minulo. „Sekat nebo nesekat? Spíše sekat, jsem alergik,“ komentuje situaci žena na Meandru, kde se tráva sekala před pár dny.

Podle Tomáše Kumperta, vedoucího nové sekce Parků a městské zeleně městské společnosti Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary, se ale bude letos sekat na většině míst v lázeňském městě. „Je těžké zavděčit se všem. Mezi karlovarskou veřejností ale převládá názor, že by se tráva na veřejných místech sekat měla. Pokud někde trávu neposekáme, čelíme pak stížnostem občanů. Dnes jsme v Doubí, pak přijdou na řadu Tašovice, následně Tuhnice. I část Tuhnic, kde je dnes vysoká tráva, budeme sekat,“ uvedl Kumpert.

Pro ty, kteří zastávají názor, že by se alespoň část zelené plochy měla nechat volně růst, má ale přece jen dobrou zprávu. „S naší zahradnicí v současné době vytipováváme vhodné lokality ve městě, kde by mohla vzniknout luční louka. Uvidíme, jak se to osvědčí,“ uzavřel vedoucí městských parků.