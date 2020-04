Ani letos nevynechá město Karlovy Vary opravu komunikací, jejichž stav po zimě není dobrý. Silničáři například dokončili částečnou opravu horního úseku ulice Krále Jiřího.

OPRAVA V ULICI KRÁLE JIŘÍHO u obřadní síně včera skončila, ještě se bude opravovat úsek u ruského kostela. | Foto: Deník / Jana Kopecká

„Jde o každoroční činnost. Jakmile skončí zimní silničářská sezóna, tedy po 1. dubnu, začínáme opravovat výtluky a trhliny po zimě, na to potom navážeme souvislejšími opravami celých úseků, nebo dokonce rekonstrukcemi silnic,“ vysvětluje mluvčí karlovarské radnice Jan Kopál. Podle něho by tyto práce měly být hotovy do konce dubna. Předpokládá se, že kvůli nim dojde k omezení silničního provozu. Opravy se totiž provádějí bez uzavření komunikací.