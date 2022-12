Desítky let fungovaly městské společnosti Karlových Varů Správa lázeňských parků (SLP) a Lázeňské lesy (LL) odděleně. SLP byla založena až po revoluci v roce 1992, LL o mnoho let dříve, a to už v roce 1969. Od 1. ledna příštího roku to už ale bude minulostí, vzniká totiž nová městská společnost, která spojuje SLP i LL. Ponese název Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary. Důvodem k tak radikálnímu kroku, který budou 20. prosince schvalovat zastupitelé, je nejen úspora finančních prostředků, protože se obě společnosti v ledačems překrývají, ale také zrychlení a zkvalitnění služeb. Vedení města předpokládá, že tato změna přinese do rozpočtu deset milionů korun ročně.